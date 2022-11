Lidé mohou letos posedmé koupit nocleženky pro lidi bez domova

Zájemci mohou letos posedmé zakoupit takzvané nocleženky, které slouží k úhradě přespání lidí bez domova v noclehárnách Armády spásy ČR. Mají hodnotu 100 korun a zakoupit je lze na webu organizace. V loňské zimní sezoně lidé přispěli na asi 27 tisíc nocleženek. Podle národního ředitele sociálních služeb Armády spásy Jana Františka Krupy se zatím ekonomická situace výrazněji neprojevila na počtu lidí na ulici, ale už se zvýšila poptávka po potravinové pomoci.

Nocleženka lidem bez domova na noc zajistí lůžko v jedné z nocleháren Armády spásy, které jsou v Praze, Brně, Karlových Varech, Ostravě, Krnově, Opavě, Šumperku, Jirkově a Havířově. Služeb nocleháren v zimních měsících využije denně asi 2500 lidí, další jsou klienty azylových domů organizace.

Kromě přespání se mohou klienti v noclehárnách umýt a dostanou polévku s pečivem a teplý čaj. Za nocleh se platí symbolický poplatek mezi 20 a 45 korunami, ale řada lidí nemá ani to. "Cílem projektu je zajistit, aby nikde nikdy nikdo nebyl v Armádě spásy odmítnut proto, že nemá ani na symbolický poplatek za nocleh," řekl Krupa. Od prosince organizace nabízí v případě naplnění kapacit také možnost přečkat noc na židli v denních centrech.

Nocleženky podle ředitele představují významný zdroj příjmů, ročně jich organizace potřebuje asi 25 tisíc. Každá z nich má svoje číslo, takže dárce může být informován, až bude využita. Jsou rozdělovány mezi jednotlivé noclehárny a rozdávány terénními a sociálními pracovníky, v době největších mrazů jsou uplatňovány plošně pro celou noclehárnu. Část peněz také organizace využívá k údržbě nocleháren a pro fond sociální pomoci, který letos využila zejména k oddlužení klientů v akci Milostivé léto.

Lidé mohou nocleženky zakoupit celoročně, zatím jich je na zimní sezonu připraveno 4000. Na letošním výběru by se podle Krupy mohlo podepsat zdražování a ekonomické problémy, kterým může řada dárců čelit. "Předpokládám, že se těch peněz asi vybere méně," řekl.

Dodal, že ekonomické potíže se zatím významněji nepromítly do zvýšeného množství lidí na ulici, i když se objevují lidé, kteří si v důsledku růstu cen už nemohou dovolit ubytovnu. "Spíš se obáváme, co to přinese v letech dalších," doplnil ředitel. Již je podle něj znát větší zájem o potravinovou pomoc, kterou Armáda spásy zajišťuje ve spolupráci se sítí potravinových bank.

Armáda spásy například v Praze provozuje noclehárnu pro ženy v Holešovicích a pro muže nad 50 let v Malešicích, každá má kapacitu 28 lůžek. Na zimu pražský magistrát každoročně ve spolupráci s neziskovými organizacemi otevírá noclehárny pro zhruba 500 lidí, kapacitu je možné v případě tuhých mrazů navyšovat.