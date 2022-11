Lidé mohou obdarovat děti ohrožené chudobou pomocí sbírky Krabice od bot

Na více než 150 míst v České republice budou moci v letošním roce lidé donést dětem ohroženým chudobou dárky k Vánocům. Od pondělí 21. listopadu zahajuje Diakonie Českobratrské církve evangelické vánoční sbírku Krabice od bot. Novinářům to v úterý řekl mluvčí diakonie Dalibor Hála, podle kterého je projekt největší tuzemskou vánoční sbírkou.

"Cílem je vybrat a následně rozdat 50 tisíc dárků, které pomohou chudým dětem prožít radost z vánoční nadílky," uvedl Hála. Diakonie podle něj vzhledem k současné ekonomické situaci nechtěla být letos příliš ambiciózní, téměř stejný počet dárků získala již loni. Pokud cíle dosáhne, dostane podle Hály vánoční nadílku každé páté dítě ohrožené chudobou. V Česku je jich v současné době zhruba 250 tisíc, dodal.

Mluvčí uvedl, že podle výzkumu Česko 2022 - Život k nezaplacení se počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby zvýšil meziročně z devíti procent v loňském roce na 16 procent v květnu 2022. Pro děti z těchto rodin nejsou vánoční dárky samozřejmostí. "Tyto děti se netěší na Vánoce ani neočekávají žádné dárky," prohlásil Hála.

Diakonie pořádá sbírku již dvanáctým rokem. Podrobnosti jako třeba seznam sběrných míst nebo to, pro které věkové skupiny jsou dárky potřeba, je na www.krabiceodbot.cz. Na stránkách je od pondělí spuštěn rezervační systém, kde si lidé vyberou, pro jakou věkovou kategorii dárek koupí. Diakonie tím chce zajistit, aby byli rovnoměrně obdarováni dívky i chlapci a aby se dostalo například i na teenagery. "U některých z obdarovaných bude Krabice od bot i jediným dárkem, který dostanou," uvedl mluvčí.

Sbírání dárků potrvá do 4. prosince. Po jeho ukončení poputují dárky ze sběrných míst přímo do rodin nebo do pomáhajících organizací, kde budou v předvánočním období rozdány dětem. Podle zástupců diakonie se dostanou také k dětem mimo systém sociálních služeb. V projektu Krabice od bot jsou nejčastějšími dárci děti. Zapojují se do ní pravidelně nejen rodiny, ale i školy, školky a kroužky.

Na vánoční sbírku navazuje on-line finanční sbírka Krabice online. Její výtěžek pomáhá maminkám v azylových domech, rodinám dětí s postižením, dětem ze sociálně vyloučených lokalit a pěstounských rodin. Z krizového fondu Krabice online tak mohou rodiče s dětmi získat příspěvek na potraviny, pomoc s bydlením nebo třeba školní pomůcky.