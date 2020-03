Lidé nebudou smět ven bez roušky, dvě hodiny budou moci nakupovat jen senioři

Vláda schválila zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který má platit od středeční půlnoci. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) původně tvrdil, že povinnost nosit roušky začne platit ve chvíli, kdy budou rozdány pomůcky z velkokapacitního ukrajinského letadla, jež by v neděli mělo do Česka přepravit mimo jiné 30 milionů roušek. Úřad vlády také nakoupil deset milionů roušek ve Vietnamu, a pokud nebude problém v dopravě, od pondělí by jich stát mohl každý týden dostat milion, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO).

"Vláda schválila, že si lidé mimo bydliště mají používat ochranné prostředky dýchacích cest, tj. nosit roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály," napsal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Musíme bez výjimky chránit sebe a své okolí! Vláda právě schválila povinnost mít od dnešní půlnoci na veřejných místech zakrytá ústa a nos," uvedl na twitteru také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Některé kraje už dříve nařídily povinnost nosit roušky nebo jinou ochranu nosu a úst.

Musíme bez výjimky chránit sebe a své okolí! Vláda právě schválila povinnost mít od dnešní půlnoci na veřejných místech zakrytá ústa a nos. Zvládneme to! - Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 18, 2020

Podle Davida Schöna z policejního prezidia bude policie při kontrolách postupovat podobně jako v případě, kdy kontrolovala dodržování karantény. Policisté mají možnost vykázat osobu z určeného místa, za neuposlechnutí hrozí až desetitisícová pokuta.

Česko chce z Číny v příštích dnech po rychlotestech dopravit i další zdravotnický materiál, přepravit by jej měla soukromá letadla. Vojtěch v úterý podepsal příslušnou smlouvu se společnostmi Smartwings a Czech Airlines. Hamáček novinářům dnes v noci řekl, že by již měla být vyřízena veškerá potřebná povolení a letadla by mohla vzlétnout ještě dnes.

Za nedostatek roušek se v úterý omluvili někteří členové vlády, zprvu ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), na následné tiskové konferenci po zasedání kabinetu i premiér Andrej Babiš (ANO). Za nedostatek roušek vládu kritizuje opozice i mnoho lidí. Často si je lidé šijí sami.

Hamáček v úterý uvedl, že do pátku by do ČR mělo dorazit pět milionů roušek a 2,5 milionu respirátorů. Největší dodávku zahrnující přes 30 milionů roušek, šest milionů respirátorů, 250 000 ochranných obleků a brýlí a další materiál má dopravit ukrajinský letoun An-124 Ruslan. Podle ministra vnitra by se tak mělo stát v neděli.

"Úřadu vlády se podařilo nakoupit ve Vietnamu deset milionů roušek. Od 23. března bychom, pokud vyjde doprava, každý týden mohli dostat milion. Měl bych o tom mluvit dnes s premiérem Vietnamu," poznamenal Babiš.

Ochrana seniorů