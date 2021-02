Lidé po očkování od března zřejmě nebudou muset do karantény

Lidé, kteří dostali obě dávky očkování proti covidu-19, od března po kontaktu s nakaženým zřejmě nebudou muset do karantény. Úprava podmínek nařízení karantény se nyní připravuje. Novinářům to v pondělí řekl vakcinolog a předseda epidemidemiologické skupiny Roman Chlíbek. Diskutuje se i o tom, že by očkovaní pracovníci domovů pro seniory nemuseli pravidelně podstupovat testy.

Do karantény nyní musejí podle metodického pokynu podepsaného hlavní hygieničkou i lidé, kteří byli proti koronaviru očkováni. Epidemiologická skupina doporučila, že by lidé nemuseli do karantény, pokud by dostali obě dávky vakcíny a od podání druhé dávky uplynulo alespoň 14 dnů. Musí mít také certifikát o očkování nebo údaje musí být zapsány v centrálním systému. Podmínkou by také podle Chlíbka bylo, že očkovaný člověk po kontaktu s nakaženým nemá příznaky.

"Pokud člověk splní tato kritéria, pak by nešel do karantény v případě kontaktu s pozitivní osobou. Připravuje se to tak, aby to platilo od prvního března," řekl Chlíbek. Podle něj konkrétní znění úpravy nyní řeší hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Odborníci také diskutují o tom, že očkovaní zaměstnanci domovů pro seniory by nemuseli pravidelně podstupovat testování na covid-19. Podle Chlíbka k testování není odborný důvod.

Očkování by mělo v budoucnu přinést výhodu také lidem, kteří cestují a kteří nyní po návratu do ČR musí na testy a do karantény. To by už nebylo nutné a mělo by to platit i pro vycestování do zemí, které po Češích při příjezdu vyžadují testy či karanténu. Podle Chlíbka ale zatím v EU nepanuje shoda na tom, jak by si jednotlivé země uznávaly doklady o očkování.