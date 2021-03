Lidé s kódem od specialisty se budou očkovat přednostně

Kódem od ambulantního specialisty, který umožní nechat se dříve očkovat proti covidu-19, se vybraní chroničtí pacienti budou sami hlásit do očkovacího centra. Seznam diagnóz, se kterými budou mít lidé přednost, podle šéfa Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka zatím hotový není. Očekává, že kódy by lékaři mohli začít pacientům předávat do konce března. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý řekl, že to bude zřejmě od pondělí 21. března.

"Je předpoklad, že v něm budou všechny stavy, o nichž se dnes již ví, že při nich bývá častěji komplikovaný průběh covidu-19," sdělil Jojko. Půjde podle něj zřejmě o diabetes prvního typu, obezitu s BMI nad 35 a srdeční, jaterní nebo ledvinné selhání. Nárok budou mít také pacienti s těžkým stupněm plicních nemocí, komplikovanou hypertenzí, onkologickým onemocněním, omezeným fungováním imunitního systému nebo těžšími genetickými vadami.

"Sami pak budeme kódy předávat těm pacientům, jejichž stav dle našeho posouzení odpovídá těm diagnózám, které také dostaneme," dodal Jojko. Lékaři pacienty sami aktivně osloví. Podobně jako dnes učitelé se budou tito nemocní moci přihlásit přes registrační systém k očkování.

V současné sobě se mohou hlásit o vakcínu lidé starší 70 let, zdravotníci, učitelé nebo vybraní členové integrovaného záchranného systému nebo pracovníci kritické infrastruktury. Mladší vážně nemocní mohou být očkováni v nemocnicích nebo je mohou k přednostní vakcinaci vybrat jejich praktičtí lékaři. Ti ale narážejí na nedostatek vakcíny a komplikovaný systém jejího zavážení, kdy musejí mít připravený seznam stovky pacientů, než vakcínu obdrží.

Celkem bylo v ČR od počátku očkování loni v prosinci podáno 1,26 milionu dávek vakcín, přičemž 340 tisíc lidí bylo očkováno i druhou potřebnou dávkou. V posledních pracovních dnech zdravotníci podají zhruba 40 tisíc dávek denně. Na očkování byly už zhruba tři pětiny všech seniorů nad 80 let a pětina sedmdesátníků. U nejstarší věkové skupiny se očkování projevuje i v tom, kolik se jich ve vážném stavu dostává do nemocnic.