Lidé s nízkými příjmy dostanou advokáta zdarma

Předvolaly vás úřady před přestupkovou komisi, chcete kvůli něčemu podat stížnost k Ústavnímu soudu nebo prostě jenom potřebujete právní radu? Od července vám advokáta nově zaplatí stát.

Právo na advokátní služby zdarma získají lidé na základě novely zákona o advokacii. Má to ovšem háček, nemají na ně nárok všichni. Týkat se to bude těch, kteří mají příjmy nižší než trojnásobek životního minima, což je v současnosti u osaměle žijících 10 230 korun měsíčně, ale například také migrantů, kteří žádají o azyl. "Odhadujeme náklady zhruba na třicet čtyři milionů korun ročně," uvedla Lucie Machálková z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti.

Lidé budou moci o právní pomoc požádat v několika případech. Například v okamžiku, kdy budou městským úřadem předvoláni k přestupkové komisi. Zde jim sice nehrozí trest vězení, ale mohou dostat pokutu až do výše několika desítek tisíc korun. Například za řízení vozidla bez registrace je to dvacet tisíc. Obrátit se o bezplatnou radu k právníkovi ovšem lidé mohou třeba i tehdy, když jim partner nebo partnerka neplatí výživné na děti, chtějí se poradit ohledně dědictví nebo se obrátit se stížností na Ústavní soud.

Pozor na kverulanty

"Jde o pomoc lidem, kteří se potřebují zorientovat v situaci, ve které se ocitli," popisuje novinku místopředseda České advokátní komory (ČAK) Robert Němec. Nárok na advokáta podle něj lidem zaručuje Listina základních práv a svobod. Ale Česko ji až dosud pojímalo poněkud svérázně. Stát toto právo garantoval jenom částečně, například u trestních věcí, kde člověk bez prostředků mohl požádat o obhajobu zdarma.

Advokáty, kteří budou lidem pomáhat s právními záležitostmi, určí Česká advokátní komora. Ta už v minulosti podobné služby poskytovala, ovšem dobrovolně a v omezené míře. Ročně se na ni obrátilo několik set lidí. Zjednodušeně to bude probíhat takto: člověk požádá komoru o pomoc a ta mu zašle kontakt na advokáta co nejblíže místu jeho bydliště. "Nejkratší úsek pro právní poradu je třicet minut," popisuje to ředitelka brněnské pobočky ČAK Irena Schejbalová. Maximálně může člověk vyčerpat dvě hodiny ročně.

U běžných věcí advokáti lidem pouze poradí, jak mají ve své záležitosti postupovat, jak sepsat případnou žalobu či jaké jim hrozí sankce. Nic s nimi ale sami sepisovat nebudou. Podle kritiků tak novinka stejně ničemu příliš nepomůže. "Vzhledem k rozsahu poradenství se na lepší dostupnosti právních služeb nic nezmění," říká Stanislav Skalický z Asociace občanských poraden.

V případě ústavní stížnosti nebo zastupování u přestupkových komisí už bude pomoc větší, v podstatě se bude jednat o plný advokátní servis. Využít toho budou moci i právnické osoby, například malé firmy. Komora prý ale napřed posoudí, zda mají žádosti o pomoc šanci na úspěch a některé bude odmítat. "To se týká například kverulantů, kteří se v dlouhém řízení domáhají náhrady škody ve výši dvacet dva korun nebo naopak 260 milionů dolarů, a to v souvislosti se zářením z vesmíru," dodává Schejbalová. I podobné případy prý komora zaznamenává.

Stát chce advokátům za každou půlhodinu práce dávat 150 korun, celkem tedy za dvě hodiny mohou dostat až šest stovek. Podle dřívějších vyjádření České advokátní komory je prý tato odměna spíše symbolická. Za zastupování u Ústavního soudu a před přestupkovými komisemi by se měla odměna pohybovat ve výši čtyř pětin oficiálního advokátního tarifu. To je například ve správních řízeních 800 korun za jeden úkon.