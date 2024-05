Lidé se dnes mohou zakoupením žluté květiny s růžovou stužkou zapojit do tradiční sbírky proti rakovině

Lidé se dnes mohou zakoupením žluté květiny s růžovou stužkou od dobrovolníků zapojit do tradiční sbírky proti rakovině. Tématem letošního 28. ročníku jsou prevence rakoviny prsu a screeningové programy. Smyslem sbírkové akce v rámci Českého dne proti rakovině je kromě získání peněz na podporu výzkumu či zlepšení kvality života onkologických pacientů také informovat veřejnost o vybraných nádorových nemocech.

V České republice jsou dlouhodobě zavedeny screeningové programy rakoviny prsu, děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku. Za více než 20 let bylo provedeno více než 11 milionů mamografických screeningů, při kterých bylo odhaleno téměř 62.000 nádorů prsu, většinou v dobře léčitelném stadiu. Od zavedení programu sleduje Liga proti rakovině pokles úmrtnosti o více než 30 procent. Podobně příznivé výsledky pozorují odborníci taktéž u kolorektálního karcinomu a karcinomu děložního hrdla.

Novinkou v tomto roce v prevenci nádorových onemocnění je program časného záchytu karcinomu prostaty, který je založen na jednoduchém vyšetření z krve. Bývalí i současní kuřáci mohou využít také nízkodávkové CT, které umí včas odhalit rakovinu plic.

Každý dárce, který přispěje do sbírky alespoň 20 korunami, dostane kromě žlutého květu měsíčku lékařského také informační letáček. V něm se dozví o prevenci uvedených onemocnění a jejich příznacích, které by měly být impulzem k návštěvě lékaře. Novinkou je také možnost příspěvku pomocí platby QR kódem. Do neděle 19. května bude možné do sbírky přispět také ve vybraných obchodech a provozovnách, jejichž seznam je na webu www.cdpr.cz.

Přispět na financování aktivit Ligy proti rakovině lze průběžně prostřednictvím dárcovských SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo 60 nebo 90 na číslo 87 777. Za DMS zaslané do konce října získají dárci virtuální kytičku, kterou si mohou vložit na svůj profil na sociálních sítích. Třetí možností je zaslat příspěvek na sbírkový účet Českého dne proti rakovině 6500065/0300.

Loňský ročník sbírky, který byl zaměřený na riziko vzniku rakoviny plic, vynesl 21,4 milionu korun, což bylo zhruba o 15 procent víc než předloni.