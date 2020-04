Lidé se mohou účastnit bohoslužeb do patnácti lidí

Bohoslužby a náboženské obřady s účastí do 15 osob už se mohou v českých a moravských kostelích konat od pátečního dne. Vláda je původně chtěla povolit od 27. dubna, na čtvrtečním jednání ale schválila dřívější termín. Účastníci takových setkání ale musejí dodržovat pravidla, která vyplývají z usnesení vlády.

V kostele musí lidé dodržovat dvoumetrové rozestupy, pokud nejsou členy rodiny. Před vstupem do kostela si musejí vydezinfikovat ruce a všichni účastníci bohoslužeb mají mít roušku kromě okamžiku přijetí eucharistie. Kněz si musí desinfikovat ruce několikrát, zvláštní podmínky platí i pro údržbu prostor v kostele. Veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí, je do dovolání zrušen.

Minulý týden vláda schválila první harmonogram rozvolňování opatření proti šíření koronaviru. V něm se počítalo s tím, že veřejné bohoslužby s účastí do 15 osob budou možné od 27. dubna. Od 11. května se pak počítalo s tím, že shromáždění v kostele by se mohlo zúčastnit do 30 lidí, od 25. května do 50 lidí a od 8. června už akce v kostelích neměly být počtem účastníků omezeny. První termín se změnil, ale o dalších fázích harmonogram přijatý vládou ve čtvrtek nemluví.

Mluvčí České biskupské konference (ČBK) Monika Klimentová již dříve řekla, že bude na jednotlivých farnostech, jak se s rozhodnutím vypořádají. Řekla, že na mnoha vesnických farnostech s malým počtem farníků problémy nebudou, ty větší městské farnosti ale možná s počtem 15 či 30 účastníků mše problém mít mohou. Rozhodně budou pokračovat on-line přenosy bohoslužeb, dokud vládní opatření potrvají.