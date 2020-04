Lidé si krátce po znovuotevření obchodů odnášeli první nákupy

Lidé si krátce po zahájení provozní doby z obchodů, které se po nucené pauze v pondělí znovu otevřely, odnášeli první nákupy. Zákazníky bylo v centru Prahy možné vidět v prodejnách obuvi, oblečení i elektra. Nakupovaly téměř výhradně ženy, převážně staršího středního věku. Obchodníci upozorňovali na otevření výraznými poutači s hesly "život je zpět" nebo "už k nám znovu můžete", často lákající na slevy či jiné akce. Kolem poledne nebyl zájem velký, fronty se v místech centru ani na severním okraji Prahy netvořily. Rušno ovšem bylo i v Brně a Ostravě.

Otevřené obchody měly, jak stanovují požadavky ministerstva zdravotnictví, u vstupu dezinfekce a ochranné pomůcky. Místo jednorázových rukavic byly často vidět jen mikrotenové sáčky. Ve vlajkové prodejně Baťa na Václavském náměstí pracovník u vstupu každému příchozímu zákazníkovi nastříkal ruce dezinfekcí.

Kolem 13.00 bylo prázdno v obchodu s dámskými oděvy U Ludmily v Praze 8, stejně jako ve vedlejším obuvnictví. Problém s dodržováním rozestupů nebyl kolem 13.30 ani v prodejně Nike v ulici Na příkopě, kde byli obsluhováni čtyři lidé. Ještě méně zákazníků bylo ve vedlejším Weekendu. Luxury outlet Prague v téže ulici pak zůstal zavřený, podobně jako některé obchody v domě Máj.

Ve většině prodejen se část personálu věnovala zákazníkům, další zaměstnanci čistili vitríny či dveře. Pravidla bezpečného nákupu mají prodejci vylepené na výlohách, případně stojanech u vstupu.

Vláda od pondělí povolila otevřít provozovny do 2500 metrů čtverečních, které nejsou součástí obchodního centra nad 5000 metrů čtverečních, nebo mají vchod zvenku. Personál musí manipulovat se zbožím v rukavicích, a regulovat povinné minimálně dvoumetrové odstupy zákazníků. V prodejnách oděvů je zakázáno oblečení zkoušet, obuv je možno zkoušet jen s ponožkou a po dezinfekci rukou. Dle současného vládního harmonogramu by se od 11. května mohla otevřít také obchodní centra. Z důvodu zamezení šíření koronaviru byla většina obchodů od 14. března zavřená.

Centrum Brna se proměnilo

Otevřely se téměř všechny obchody. Zavřené zůstávaly jen ty, které se pustily během přerušení prodeje vynuceném pandemií koronaviru do rekonstrukcí či malování. Množství lidí v ulicích odpovídalo běžnému předkrizovému provozu a držet tak například v České ulici dvoumetrový odstup bylo v některých momentech složité. Obchodníci však v některých případech cítí nejistotu, nevědí co bude. I když se jim vrátí tržby, výpadek příjmů za měsíc a půl může být pro některé příliš velký a státní pomoc je pro některé problematická.

Patrně nejhůře jsou na tom prodejci oblečení a obuvi. Oblečení se nesmí zkoušet, boty se musí po vyzkoušení umístit na tři dny do skladu do karantény. "Přitom lidé si u vstupu dezinfikují ruce, někteří chodí s vlastními rukavicemi, mají samozřejmě ponožky. Nevím, co víc lze udělat. Když dám vyzkoušené boty do skladu, za chvíli mi na prodejně nic nezůstane. Sice jsme otevřeli, ale celá ta situace je zvláštní a cítím spíš rozpaky," řekla provozovatelka jedné z prodejen obuvi Rieker v centru města.

Prodejci oblečení vyřešili situaci tak, že lidem nabízejí bezplatné vrácení zboží, které si koupí. Každý obchod však umožňuje jinou lhůtu, v níž ještě zboží přijmou zpět. A přestože tyto komplikace vyplývají z rozhodnutí vlády, obchodníci se za ně většinou omlouvají v textu vylepeném u vchodu. Zatímco některé obchody nechávají na výměnu jen tři dny, jiné týden i více týdnů.

Zákazníků chodí poměrně dost všude. Zatím jde však o první den a obchodníci zatím neví co čekat. Například v papírnictví v Kobližné ulici je prý klientů stejně jako před zavřením, za běžný provoz označila dnešní den i prodavačka v knihkupectví Barvič a Novotný. Fronta zákazníků stála před provozovnou poskytovatele internetu Netbox, kam lidé mohli vstupovat jen na vyzvání. Prodejci regulují počet lidí v prodejně různě, například v České ulici může být v prodejně obuvi Deichmann nejvíce 43 lidí.

Všichni mají u vchodu dezinfekci, většina zákazníků ji použije. "Jsou však lidé, kteří se dezinfikovat nechtějí, bohužel," poznamenala prodavačka z papírnictví. V knihkupectví u Barviče mají k dispozici i jednorázové rukavice, povinné však nejsou. Navléknout si je lidé musí v Levných knihách v Masarykově ulici.

Obavy mají obchodníci z kontrol, pokud se jim nepodaří vše uhlídat podle nařízení vlády, především kvůli chování zákazníků. Někteří připouští i ekonomické problémy, protože jim chybí tržby a soukromí majitelé nemovitostí obvykle nechtějí o slevách nájemného či odpuštění ani slyšet. "Oni na to mají navázané svoje podnikání, takže je to trochu začarovaný kruh," poznamenala provozovatelka obuvi Rieker.

V Ostravě otevřelo i obchodní centrum

Desítky aut a stovky lidí mířily dopoledne do areálu obchodního centra Outlet Aréna Moravia v Ostravě. Fronty se před prodejnami, hlavně s oblečením a sportovní módou, začaly tvořit ještě dlouho před otevřením. Řekl to ředitel centra Petr Leder. Areál s víc než 12 tisíci metry čtverečními mohl jako jeden z prvních v celé zemi otevřít už v pondělí díky faktu, že každý obchod má svůj vlastní vchod z ulice.

"Jsme rádi, že jsme mohli otevřít už dnes. Zájem lidí nás hodně překvapil. První auta začala najíždět už dlouho před desátou hodinou, kdy jsme otevírali," řekl Leder. Jednotlivé nájemníky v posledních týdnech trápila podle něj hlavně nejistota. "Nikdo nevěděl, na jak dlouho budeme mít zavřeno," řekl. Dodal, že prodejcům nabízí centrum finanční balíček zahrnující například snížení nájemného či prominutí úroků z prodlení. Ztráty způsobené šestitýdenním výpadkem provozu Leder odhaduje na minimálně 20 procent. A ne všechny bude možné letos dohnat.

"Tím, že byly zavřeny obchody v březnu a dubnu, neprodají se jarní kolekce. Lidé se budou nyní soustředit spíše na letní zboží," míní. Naopak neobává se toho, že by lidé zvyklí v době karantény častěji nakupovat přes internet u tohoto způsobu zůstali. "Máme poznatky, že se po tak dlouhé izolaci do kamenných obchodů těší," dodal ředitel.

I když podle Ledera se v obchodních centrech na hygienu dbalo vždy, nyní jsou u nich v tomto směru pravidla ještě přísnější. "Venku máme stanoviště se stojany s dezinfekcí. Hygienu, zdraví a bezpečnost zákazníků se budeme snažit držet na vysoké úrovni. Sociální zařízení se bude například častěji uklízet," uvedl.

Majitel módní značky Max Tara Petr Cygan z Hlučína na Opavsku v pondělí mohl otevřít jen jednu ze svých 13 prodejen, a to právě tu v ostravském centru. "Ostatní jsou v obchodních centrech a tam nám nepovolili otevřít," řekl. V případě jejich sortimentu to je ale podle něj stejné, jako by neotevřeli žádnou prodejnu. "Kdo si koupí oblek či šaty bez vyzkoušení?" poznamenal. Dodal, že firma se nyní drží nad vodou z posledních sil.

Ztrátu odhaduje na desítky milionů korun. "V tuto chvíli jsme na 15 milionech a každým dnem roste. Spokojený s pomocí ze strany státu není. "Informace se mění. Levá ruka neví, co dělá pravá. Je v tom zmatek," uvedl. Jediné, co zatím podle něj efektivně funguje, je osmdesátiprocentní příspěvek státu na vyplacené mzdy. "Za březen, kdy jsme nutili zaměstnance vybírat dovolenou, nám poslali asi 80.000 korun. Za duben by to mělo být až 1,2 milionu korun," řekl. "Když to srovnám s tím, jak se ke zaměstnavatelům chovají v Německu či jinde, je to u nás špatné. I v Rusku jsou na tom snad lépe," uvedl.

Věří, že pokud se situace co nejrychleji urovná, mohl by ztrátu překonat či alespoň částečně smazat. "Nás se může týkat takzvaná odložená spotřeba. Nejsou svatby ani společenské akce, je ale otázka, zda se budou konat v druhé polovině roku," dodal.