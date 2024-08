Lidé si mohou dnes prohlédnout Kramářovu vilu v Praze, v letošním roce se jedná o poslední možnost

Rezidence českých premiérů, Kramářova vila na pražských Hradčanech, se dnes opět otevře zájemcům o prohlídku. Lidé ji mohou navštívit od 09:00 do 16:00, v letošním roce to bude v rámci dnů otevřených dveří naposledy. Od 10:00 do 18:00 mohou zavítat také do nedaleké zahrady sídla vlády - Strakovy akademie, která je od května do poloviny října otevřena pro veřejnost každou sobotu. Úřad vlády o tom informoval na svém webu.

V Kramářově vile, která v současnosti slouží k reprezentačním účelům a setkání převážně se zahraničními státníky, si návštěvníci prohlédnou interiéry včetně premiérovy pracovny nebo kulečníkového sálu i zahradu s výhledem na Vltavu a pražské mosty.

Vilu nechal vystavět první československý premiér Karel Kramář a do její podoby výrazně zasáhla jeho ruská manželka Naděžda, která vtiskla interiérům znaky východní aristokracie a orientální architektury. Z architektonického hlediska je budova obtížně zařaditelná, neboť novobarokní sloh doplňují typické secesní prvky. Přesto je považována za jednu z výrazných staveb pražské vilové architektury. V 90. letech 20. století byla vila zrekonstruována, aby mohla sloužit jako rezidence předsedy vlády.

Zahrada Strakovy akademie prošla rekonstrukcí v letech 2021 až 2022 a nyní je uspořádána tak, aby sloužila nejen k reprezentačním účelům, ale mohla být také pravidelně přístupná pro veřejnost.

Návštěvnická sezona ve vládních objektech začala 1. května a veřejnosti jsou přístupné ve vybrané dny a státní svátky do 17. listopadu. Na letošní rok úřad vlády naplánoval 14 dnů otevřených dveří, z toho pět v Lichtenštejnském paláci, čtyři v Kramářově vile, tři v Hrzánském paláci a dva ve Strakově akademii. Loni navštívilo tyto objekty podle vedoucí úřadu vlády Jany Kotalíkové přes 12.000 lidí.