Lidé v Kamenici podle starosty nevěří, že Štiřín někdo koupí

Lidi v Kamenici u Prahy blížící se aukce zámku Štiřín zatím nechává v klidu, podle starosty Pavla Čermáka (nez.) nikdo nevěří, že by se na první pokus prodal. Pokud má o zámek někdo skutečně zájem, tak si počká, až se v dalších kolech cena sníží, řekl dnes Čermák ČTK. Prodej se uskuteční formou elektronické aukce, která začne 11. září v poledne a skončí o dva dny později. Minimální cena je 3,3 miliardy korun. Před aukcí musí zájemci složit kauci 30 milionů korun.

Čermák neočekává, že v prvním kole někdo zámek získá. "Myslím si, že teď všichni vyčkávají. Můj osobní názor je, že pokud to bude někdo chtít koupit, tak určitě bude čekat, až cena klesne víc než o dvě třetiny," míní starosta.

Hodnověrné zprávy o tom, že by se o zámek někdo zajímal, zatím neslyšel. "Nic, co by se dalo považovat za aspoň trochu seriózní informace, nemám. To jsou jen spekulace lidí, které nemám jak ověřit," uvedl. Podle něj se mezi lidmi mluvilo o různých kontroverzních podnikatelích či zbrojařích. "Myslím si ale, že to nemá reálný základ," dodal Čermák.

O využití zámku měla zájem obec Kamenice, v jejímž katastru se areál Štiřína nachází, na společném projektu se státem se ale nedomluvila. Prostor pro další jednání by se podle Čermáka mohl ještě otevřít, pokud by dražba Štiřína nebyla úspěšná. "Pan ministr financí říkal, že když se to neprodá, tak jsou připraveni na jednání, ale neřekl, na kolik pokusů se to neprodá," dodal Čermák.

Zámek dříve sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Původně Štiřín spravovalo ministerstvo zahraničí, které ale oznámilo, že areál nepotřebuje a loni v červnu ho převedlo na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). V době převodu už byl podle úřadu areál uzavřen. Letos úřad oznámil, že o zámek neprojevila zájem žádná jiná státní instituce, a proto zahájí prodej soukromým zájemcům.

Náklady na správu areálu jsou podle majetkového úřadu vysoké. Generální ředitelka úřadu Kateřina Arajmu řekla letos v březnu poslancům ze sněmovního kontrolního výboru, že prázdný areál stojí měsíčně stát 600.000 korun, největší částku tvoří údržba golfového hřiště. Kontrolní výbor proti prodeji protestoval a navrhoval, aby byla správa Štiřína převedena například na Sněmovnu. Proti dražbě se stavěla také obec, která navrhovala společný projekt se státem. V části zámku mohly být podle ní ordinace a školka a zbytek by mohl dál využívat stát.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) loni v květnu argumentoval tím, že provoz areálu je ztrátový. Za předchozích deset let tam ministerstvo zahraničí pořádalo podle něj pouze sedm akcí a zájem jiných státních institucí byl také malý. Ministerský příspěvek na provoz zámku činil za tu dobu podle Lipavského 260 milionů korun.

Zámek Štiřín byl postaven v polovině 18. století. Dnešní podobu získal kolem roku 1900 po úpravách podle projektu architekta Jiřího Stibrala. V letech 1985 až 1993 byly v zámku provedeny úpravy, aby mohl být využíván jako hotel. V roce 1945 se vlastníkem zámku stal stát. Štiřín v minulosti využívali skauti, kteří se o zámek později neúspěšně soudili. Soud ale v roce 2005 rozhodl, že nynější skautská organizace Junák na zámek právo nemá.