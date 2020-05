Lidé v petici žádají, aby bylo možné žáky vyučovat i v přírodě

Lidé v petici žádají ministra školství Roberta Plagu (za ANO), aby bylo možné děti po znovuotevření škol vyučovat i v přírodě. Podle nich je to vhodnější než v uzavřené třídě, současná nařízení počítají jen s výukou na školních pozemcích. Od pondělí 11. května začíná nepovinná výuka pro žáky 9. tříd, děti z prvního stupně by se měly vrátit do škol 25. května, ovšem jen ve skupinách po 15 žácích. Školy byly kvůli epidemii nového typu koronaviru uzavřené od poloviny března.

Současná pravidla pro znovuotevření škol jsou podle autorů petice, kterou do nedělního dopoledne podepsalo zhruba 600 lidí, vytvořená pro velké školy o stovkách žáků, které se věnují standardní výuce.

"Chtěli bychom upozornit na menší venkovské školy, soukromé školy s menším množstvím žáků a odlišným přístupem k výuce. Jeví se jako silně omezující v některých školách takovou podmínku dodržovat," uvádí petice.

Výuka pod širým nebem je podle nich vhodná i proto, že se děti do škol vrací v květnu a červnu, tedy v nejteplejších měsících školního roku. "Pobyt v uzavřeném prostoru je pro šíření kapénkových infekcí daleko příhodnější než pobyt na čerstvém vzduchu," píše se v petici. Celodenní nošení roušky navíc podle nich zdraví také neprospívá. Podle pokynů ministerstva má být ale povinná jenom při pohybu ve společných prostorách škol, nikoliv ve třídách.

Rozhodování ministerstva školství se petice snažily ovlivňovat už v polovině dubna, kdy se rozhodovalo o otevření škol pro žáky. Petici, která žádala, aby se školy do konce roku povinně neotevíraly, podepsalo přes 100.000 lidí. S opačným požadavkem pak přišla petice s téměř 35.000 signatáři. V peticích požadovali také studenti středních škol odpuštění letošních maturit, umožnění sportování dětí na organizovaných trénincích nebo pořádání letních táborů a sportovních soustředění.

Školy se kvůli šíření koronaviru uzavřely 11. března. První uvolňování opatření se týkalo vysokých škol, a to od 20. a 27. dubna. Nejdřív platilo pro studenty posledních ročníků, později pro všechny, a to pro společné aktivity nanejvýš pěti lidí. Od pondělí 11. května se režim vysokých škol může rozšířit na aktivity pro 15 lidí. Provoz škol to ale zřejmě příliš neovlivní, jelikož na některých již skončil semestr a na dalších skončí v nejbližších týdnech. Výuka i další činnosti v nich pokračují na dálku.