Lidé z obcí postižených tornádem mohou získat příspěvek na obnovu živnosti

Lidé z obcí postižených tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku mohou získat příspěvek na obnovu živnosti, dílny nebo zahrady. Nadace Via a Člověk v tísni pro tyto účely vyčlenily v grantové výzvě 15 milionů korun. V tiskové zprávě to ve středu za Nadaci Via uvedla Hana Morávková. Tornádo v závěru června poničilo v několika obcích na Hodonínsku a Břeclavsku asi 1200 domů.

O grantový příspěvek až 100 tisíc korun pro podnikání či až 50 tisíc korun pro hobby mohou počínaje středou žádat jednotlivci a drobní podnikatelé z obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a Dolní Bojanovice.

"Naším cílem je navrátit do moravského regionu běžný život ve všech jeho podobách. Mnoha lidem však tornádo nevzalo jen střechu nad hlavou, ale zničilo třeba provozovnu, dílnu nebo jiné prostory, které využívali pro svou obživu nebo přivýdělek. A právě pro ně jsme tento program připravili," uvedla ředitelka Nadace Via Michaela Rázgová.

Detaily výzvy najdou zájemci na webových stránkách Nadace Via, včetně on-line formuláře žádosti. Žádat o peníze je možné do 1. prosince. Morávková uvedla, že v případě zájmu počítají obě organizace s vypsáním dalšího kola výzvy na jaře příštího roku.

Bouře s kroupami a tornádem o rychlosti až 300 kilometrů v hodině se prohnala Břeclavskem a Hodonínskem poslední červnový čtvrtek. Zanechala za sebou šest mrtvých lidí a 1200 poškozených domů, z nichž asi 200 muselo k zemi. Škody jsou v miliardách korun.