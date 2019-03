Lidé zatím odevzdali čtvrtinu daňových přiznání, čas mají do 1. dubna

Lidé a firmy zatím odevzdali 588.338 daňových přiznání za loňský rok. Z toho fyzické osoby podali 517.280 přiznání a firmy 71.058. V případě fyzických osob jde zhruba o čtvrtinu z celkového očekávaného počtu a u firem zhruba o 16 procent. Data zveřejnila Finanční správa na twitteru. Přiznání je třeba letos odevzdat do 1. dubna, v případě využití služeb daňového poradce do 1. července.

Loni správa evidovala za rok 2017 zhruba 2,64 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,19 milionu od fyzických osob a 450 tisíc od firem.

Finanční správa minulý týden upozornila na nejčastější chyby v daňových přiznáních. Lidé například uplatňují školkovné v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili nižší částku. Často také špatně uplatňují slevu na dítě. Nejobvyklejší chybou je uplatnění slevy na totéž dítě oběma rodiči. Často také zapomínají všechny formuláře podepsat a odevzdat je se všemi povinnými přílohami.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Povinně elektronicky musí podání učinit všichni, kteří mají datovou schránku.

Ministerstvo vnitra přitom upozornilo, že ten, kdo má zřízenou datovou schránku, se vyhne frontám na úřadech a vyřízení daňové povinnosti si může nechat až na poslední chvíli. "Podání daňového přiznání on-line je jedním z benefitů, které datové schránky nabízejí. S jejich redesignem je to navíc velmi snadné. Všechny informace k datovým schránkám jsou přehledně rovněž na webu www.chcidatovku.cz," uvedl ministr vnitra ČR Jan Hamáček.

Poplatníci, kteří si zvolí osobní odevzdání na finančním úřadě či územním pracovišti, mohou využít rozšířené úřední hodiny. Letos budou od 25. března do 29. března otevřeny podatelny všech finančních úřadů a územních pracovišť od 08.00 do 17.00. Poslední den, 1. dubna, od 08.00 do 18.00. Pracovníci Finanční správy i letos vyjedou do vybraných obcí.

Zároveň je i letos k dispozici zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky, který mohou vyplnit a odevzdat ti, kteří měli v roce 2018 příjmy jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele. Ti, kdo měli navíc příjmy například z pronájmu či jiné zdanitelné příjmy, musí použít čtyřstránkový formulář.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun.