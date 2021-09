Lidem s podezřením na onemocnění covid-19 by měl test nově udělat jejich praktik

Lidem s podezřením na nákazu koronavirem by měl od podzimu antigenní test na covid-19 udělat jejich praktický lékař. Vyplývá to z doporučeného postupu, na kterém se dohodlo ministerstvo zdravotnictví s praktickými lékaři. Informovali o tom zástupci praktických lékařů. Nový postup má zrychlit stanovení diagnózy a umožnit zahájení správné léčby. Včasná léčba podáním monoklonálních protilátek totiž může předejít těžkému průběhu nemoci u rizikových pacientů.

Doporučený postup léčby pacientů s podezřením na covid-19 proberou praktici se zástupci ministerstva na dvoudenním kongresu primární péče, který začne v pátek v Praze. Podle Sdružení praktických lékařů se tak ke covidu bude nově přistupovat jako k chorobě, s kterou se lidé běžně potýkají. V předchozích vlnách epidemie praktici lidem s podezřením na covid často vystavili na dálku žádanku na test a pacienta osobně nevyšetřili.

"Vyšetření pacienta a rychlé provedení testu je pro správné a rychlé stanovení diagnózy zásadní a umožní to včasné zahájení správné léčby. Čas je totiž při podání monoklonálních protilátek klíčovým faktorem ovlivňujícím úspěšnost terapie, proto tento krok považujeme za správný," uvedl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Ke změně mohou ordinace podle něj přistoupit díky tomu, že většina praktiků a jejich sester už je očkovaná a očkování nebo prodělání nemoci má za sebou i velká část populace.

Pacienti s podezřením na covid-19 se ale budou muset do ordinace objednat, aby se v čekárně nepotkávali s jinými pacienty. Na dálku mohou praktici podle nového doporučení poskytovat péči lidem, kterým nehrozí, že by kvůli covidu skončili v nemocnici. Rizikové pacienty mohou praktici odeslat do nemocnice na podání monoklonálních protilátek. Těžký průběh hrozí například starším lidem, onkologickým pacientům, lidem s obezitou, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, plicním onemocněním a dalšími chronickými chorobami.

Na kongresu budou praktičtí lékaři mluvit také o očkování proti covidu-19 u dětí, o podání třetí posilující dávky očkování u některých obyvatel nebo o vlivu epidemie na psychiku pacientů.