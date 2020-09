Lidovci chtějí v ústavě větší ochranu nejenom vody, ale také půdy

Lidovci chtějí do ústavní novely na ochranu vody dát větší důraz na ochranu půdy a krajiny. V úterý to na tiskové konferenci po předání petice Voda nad zlato zástupcům Sněmovny řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Pod peticí je podle něj podepsáno na 21 tisíc lidí. Petice volá po změně ústavy, aby tyto přírodní zdroje více chránila. V současné době se čeká na finální znění ústavní novely podobného tématu, kterou předloží ministerstvo zemědělství.

Podle předchozích vyjádření by mělo ministerstvo tyto návrhy do novely zapracovat. Jurečkovi se nelíbí, že ministerstvo plánuje změny ústavy předložit jako poslanecký návrh, tedy bez řádného připomínkového řízení, dodal.

V petici lidé chtějí změnu nejvyšších českých zákonů. "Voda je nenahraditelnou surovinou, bez které není možný život. Úrodná půda je základním předpokladem pro zemědělství a obživu obyvatel. Země nám byla svěřena, abychom o ni pečovali a předali ji našim dětem a vnoučatům. Chceme ji chránit nejvyšším zákonem České republiky, Ústavou ČR," stojí v textu petice.

Vyčkávání na vládní ústavní zákon

Sněmovna v červnu odložila do poloviny září debatu o poslaneckých návrzích na ústavní ochranu vody a půdy a na právo na pitnou vodu. Rozhodla se tak vyčkat právě na vládní ústavní zákon, který slíbil předložit ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Uvedl tehdy, že by chtěl do vládní předlohy zapracovat v nějaké míře i poslanecké návrhy a usilovat o dosažení shody.

Hlavními principy chystaného ústavního zákona jsou podle ministra povinnost ochrany vody jako stěžejního přírodního zdroje nebo důraz na udržování vodních zdrojů. Návrh má podle Tomana zavést povinnost racionální úsporné spotřeby vody, povinnost postupovat podle opatření vyhlášených orgány veřejné moci v případě nedostatku vody a má stanovit právo každého na pitnou vodu v místě bydliště.

Stěžejním bodem připravované normy je podle ministra výsostný veřejný zájem na ochraně vodních zdrojů pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Stanoví také právo každého na pitnou vodu v místě bydliště za sociálně a ekonomicky přijatelných podmínek. Návrh má rovněž omezit zcizitelnost vodních děl a vodárenské infrastruktury, dodal Toman. Návrhy na ochranu vody předložily i další strany, například KSČM nebo STAN.