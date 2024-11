Lidstvo se nepoučilo z první ani z druhé světové války, řekla Černochová

Lidstvo se podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) nepoučilo z první ani z druhé světové války. Na světě je stále dost těch, kteří ve své touze po moci a chuti ovládat jiné rozpoutávají konflikty, v nichž své životy nasazují a také v nich umírají nevinní lidé a lidé v uniformách, řekla dnes u příležitosti Dne válečných veteránů na pražském Vítkově. Válečné hrdiny si tam při slavnostním nástupu tradičně připomněli zástupci armády, politici i veřejnost. Veterány uctili položením věnců a minutou ticha.

Černochová po slavnostním nástupu společně s náčelníkem generálního štábu české armády Karlem Řehkou předala několika vojákům vyznamenání. Kříž obrany státu ministryně obrany ČR dostal bývalý velitel druhého praporu mise UNPROFOR Vladimír Braun. Prapor na mírové misi v bývalé Jugoslávii vedl mezi dubnem 1993 a dubnem 1994. Černochová ocenila Braunovo osobní nasazení, má podle ní výrazný podíl na úspěchu českého praporu v operaci UNPROFOR i na úspěchu mise československé protichemické jednotky v Perském zálivu.

Dalších deset vojáků převzalo medaile Za službu v aktivní záloze druhého stupně. Stužku medaile Za službu v ozbrojených silách ČR prvního stupně obdržel náčelník prezidentské Vojenské kanceláře Radek Hasala.

Čeští vojáci dnes podle Řehky nasazují životy za stejné hodnoty jako v minulosti. "Tyto hodnoty, jako jsou svoboda, bezpečí, demokracie, nezávislost, nejsou samozřejmé, nejsou zadarmo a nemusí trvat věčně," uvedl. "Já si myslím, že je důležité, aby ti lidé věděli, že i když jdou do těch největších nebezpečí, do těch největších rizik, tak na to nikdy nebudou sami," řekl Řehka po skončení piety novinářům.

Černochová připomněla, že dnes už žijí jen desítky těch, kteří bojovali ve druhé světové válce. "Zároveň ale každým dnem přibývá novodobých válečných veteránů, účastníků zahraničních operací, které mají za cíl udržení míru a stability v dnešním světě," podotkla. Mnozí z těchto vojáků se podle ní z nasazení vrátili s trvalými následky, ať už zdravotními či psychickými. "A proto je naší povinností, abychom jim na oplátku za jejich službu pomohli vždy, když to budou potřebovat," dodala. Ministerstvo obrany proto podle ní intenzivně pracuje na zdokonalení systému péče o válečné veterány.

V Česku bylo k polovině října podle ministerstva obrany 16.884 novodobých válečných veteránů, z toho přes 1000 žen. Veteránů druhé světové války bylo 62, téměř polovina z nich jsou ženy. Péči o všechny typy veteránů se věnuje Agentura pro podporu válečných veteránů. Od začátku letošního roku začali v krajích působit její terénní pracovníci, kteří mají veteránům a jejich rodinám pomoci s řešením praktických problémů.

Lidé na pietních akcích dnes vzpomínali na válečné veterány po celém Česku. Večer se dočervena rozsvítí budova Českého rozhlasu, chrám svatého Cyrila a Metoděje nebo žižkovská věž. Černochová s Řehkou dnes odpoledne vystoupili také na náměstí Míru v Praze na desátém ročníku oslavy Dne válečných veteránů. Lidé si zde celý den mohli prohlédnout armádní techniku či umístit křížek na památku padlých v tzv. křížovém háji. Ministryně zde v projevu připomněla, že ve válečných konfliktech i mírových operacích nepůsobí v zahraničních misích jen příslušníci armády, ale také bezpečnostních sborů. "Myslím, že bychom i dneska měli vzpomenout jejich odkazu, jejich hrdinství," řekla.

Řada akcí se konala po celé zemi i o víkendu, válečným veteránům byly věnovány například zápasy první a druhé fotbalové ligy.

Válečné veterány mohou lidé podpořit zakoupením symbolického květu vlčího máku. Jednu ze sbírek pořádá nevládní organizace Post Bellum, v další sbírce ministerstva obrany si lidé mohou pořídit symbol válečných veteránů v klasické, limitované i digitální verzi. "Jenom na DiGiMÁK se nám podařilo vybrat něco k 200.000 korun," řekla dnes ministryně novinářům.