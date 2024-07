Lipavský nechal předvolat ruského velvyslance po útoku na ukrajinskou nemocnici

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) dnes nechal do Černínského paláce předvolat ruského velvyslance v České republice Alexandra Zmejevského kvůli pondělnímu ruskému vzdušnému úderu na ukrajinská města. ČTK to sdělil mluvčí úřadu Daniel Drake.

Při ruském útoku podle ukrajinských úřadů zahynuly více než čtyři desítky lidí včetně čtyř dětí, téměř dvě stovky osob utrpěly zranění. Ruské velvyslanectví v Praze dnes v prohlášeníodmítlo, že Moskva v pondělí útočila na civilní cíle v Kyjevě, a českou vládu obvinilo z šíření protiruských narativů.

Útok zasáhl mimo jiné dětskou nemocnici, kde se léčí také děti s onkologickými nemocemi. "Vrazi, kteří útočí na děti v nemocnici, jsou odpadem lidstva. Dostal pokyn to v Moskvě vyřídit," sdělil Lipavský ČTK k předvolání velvyslance. Česko podle diplomacie také usilovalo o to, aby se mohl jeho zástupce k útoku vyjádřit na dnešním jednání Rady bezpečnosti OSN. Rusko, které radě tento měsíc předsedá, však vystoupení neumožnilo.

Se Zmejevským na ministerstvu jednal náměstek Jan Marian, Lipavský je v USA. Ruského velvyslance si česká diplomacie předvolává na ministerstvo opakovaně. Například letos v květnu byly důvodem kybernetické útoky na české instituce a kritickou infrastrukturu, v únoru pak úmrtí předáka ruské opozice Alexeje Navalného.

"České ministerstvo zahraničí nevyslyšelo postoj ruské strany," uvedlo ruské velvyslanectví v prohlášení, podle kterého Zmejevskij předal Marianovi prohlášení ruské diplomacie a ministerstva obrany k pondělnímu útoku na Ukrajině. Prahu pak zastupitelský úřad obvinil, že je "hlásnou troubou" Kyjeva a jeho západních podporovatelů.

Pondělní mohutný ruský vzdušný úder na Ukrajinu zasáhl podle ukrajinských představitelů mimo jiné dětskou nemocnici Ochmatdyt. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že útok cílil na vojenský průmysl a základny ukrajinského letectva. Škody v Kyjevě způsobil "pád rakety ukrajinské protivzdušné obrany", dodalo ministerstvo. Monitorovací mise OSN ale podle agentury Reuters uvedla, že dětskou nemocnici v ukrajinské metropoli velmi pravděpodobně přímo zasáhla ruská střela. Ukrajinská tajná služba SBU k tomu sdělila, že má jednoznačné důkazy, že nemocnici trefila ruská střela s plochou dráhou letu Ch-101.

V Radě bezpečnosti OSN se Česko plánovalo přihlásit k neochvějné podpoře Ukrajiny, vyplývá z připraveného projevu, který zveřejnilo MZV. "To, co se v pondělí stalo, je nepřijatelné. Je to za hranicí únosnosti. Česko nejostřeji odsuzuje ničivé útoky spáchané Ruskou federací," stojí v projevu, jehož přednesení Rusko podle diplomacie neumožnilo. Cílení na malé, nevinné a nemocné děti hypersonickými raketami pak ČR označuje za naprosto šokující. Ruská armáda musela dobře vědět, na jaké cíle míří a jaké škody způsobí.

Útoky na civilisty a civilní objekty jsou válečnými zločiny a musí okamžitě skončit, uvádí v projevu česká diplomacie. "Bohužel Rusko nadále zcela ignoruje mezinárodní právo i požadavky na trvalý a spravedlivý mír," stojí v dokumentu. Rusko měl v radě český zástupce označit za agresora. "Zahájení této války o územní agresi je volbou Ruska. Hrubé porušení Charty OSN a mezinárodního práva je volbou Ruska. Bombardování škol a nemocnic je volbou Ruska. Zabíjení dětí a civilistů je volbou Ruska," stojí v projevu.

Česko pak plánovalo apelovat na konkrétní kroky mezinárodního společenství směrem k ukončení války a podpoře suverenity Ukrajiny v jejích mezinárodně uznaných hranicích.