Lipavský zůstává ve vládě, Šalomoun končí, STAN bude vést místní rozvoj

I po odchodu Pirátů z vlády zůstane ministr zahraničí Jan Lipavský členem koaličního kabinetu, pokračovat bude jako nestraník. Šéf české diplomacie už požádal o ukončení členství v pirátské straně a současně dnes odnesl demisi premiérovi Petru Fialovi (ODS). Po rozhovoru s předsedou vlády se ale rozhodl, že rezignaci vezme zpět.

Poté, co ve funkci vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj nedobrovolně ke konci září skončil dosluhující pirátský předseda Ivan Bartoš, se Piráti rozhodli odstoupit od koaliční smlouvy. Stálého ministra pro místní rozvoj vybírá hnutí STAN z několika oslovených kandidátů.

Fiala po schůzce s Lipavským řekl, že za důležitou považuje kontinuitu ve vedení české diplomacie, stejný názor vyjádřili i prezident Petr Pavel a šéfové zbývajících tří koaličních stran, tedy STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Lipavský ještě před schůzkou s premiérem požádal o ukončení členství v České pirátské straně, jejímž členem byl od podzimu 2015. Podle svých slov se neztotožnil s obratem strany v posledních dnech.

Piráti mají ve vládě ještě ministra pro legislativu Michala Šalomouna, který dnes předal Fialovi svou demisi. Domluvili se, že ve vládě skončí v pátek 11. října. Šalomounova agenda přejde pod ministerstvo spravedlnosti. Ministr Pavel Blažek (ODS) uvedl, že o řízení zasedání Legislativní rady vlády požádá jejího někdejšího předsedu a exministra spravedlnosti Jana Kněžínka.

Řízením ministerstva pro místní rozvoj je dočasně pověřený vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Premiér chce mít o trvalém obsazení této pozice jasno do konce tohoto týdne. Kandidáta navrhne hnutí STAN, potvrdil. Jurečkova mise v úřadu je podle Fialy dočasná. Definitivní složení kabinetu bez provizorií pak chce mít hotové do konce týdne příštího.

Starostové jsou připraveni nominaci na ministra pro místní rozvoj předložit do konce týdne. Rozhodne celostátní výbor. Rozhodovat bude mezi několika jmény, ve hře jsou podle médií současný náměstek na MMR Radim Sršeň, končící hejtmani v Karlovarském a Olomouckém kraji Petr Kulhánek a Josef Suchánek či poslankyně Eliška Olšáková, která je současně předsedkyní Sdružení místních samospráv.

Den poté, co Pirátu v internetovém hlasování potvrdili odchod z vládní koalice, představili na tiskové konferenci ve Sněmovně heslo Lepší opozice. Hodlají podporovat takové vládní návrhy, které prosadili do programového prohlášení kabinetu, nebo je budou považovat za dobré. Jako své priority uvedli témata spojená s dostupným bydlením či mladými rodinami. Strana hodlá být tvrdou, ale konstruktivní a férovou opozicí. Bartoš vyloučil to, že by Piráti chtěli blokovat sněmovní jednání stejně jako opoziční ANO a SPD řečněním. Ve dvousetčlenné komoře mají čtyři poslance, vládní koalice má bez nich většinu 104 hlasů.

Podle místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové chtějí Piráti například prosazovat, aby rodičovský příspěvek rostl stejným způsobem a tempem jako důchody. Zda bude pokračovat i po odchodu Pirátů do opozice v čele Sněmovny, záleží podle ní na současné vládní koalici. Richterová řekla, že místopředsedkyní komory je na základě nominace Pirátů a STAN a svou práci bude odvádět v jakékoliv pozici. Starostové či lidovci o změnu ve vedení dolní parlamentní komory usilovat nebudou, šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová či ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) by očekávali, že Richterová odejde sama.

Odchod Pirátů z kabinetu a s tím související přerozdělení ministerských postů pokládá opoziční hnutí SPD za důvod k tomu, aby vláda požádala ve Sněmovně o důvěru. Koaliční lídři včetně premiéra ale dali najevo, že pro hlasování o důvěře nevidí důvod.