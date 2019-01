Listovní zásilky skončily v kontejneru, pracovnici hrozí vězení

V kontejneru na tříděný odpad skončily listovní zásilky, které na konci roku nedoručila adresátům pracovnice doručovací služby. Neotevřené dopisy a poukázky našli při třídění odpadu pracovníci firmy v Rapotíně na Šumpersku. Mladé ženě nyní hrozí obvinění z porušení tajemství dopravovaných zpráv, informovala mluvčí šumperské policie Jiřina Vybíhalová.

"Koncem loňského roku se ženě několikrát nepodařilo včas doručit oprávněným adresátům veškeré jí svěřené listovní zásilky. Z obavy, že by mohl vyvstat problém, kdyby se s nedoručenými zásilkami vrátila zpět do depa, měla je raději vyhodit do kontejneru na tříděný odpad," uvedla policejní mluvčí.

Přes devadesát nerozbalených zásilek složených z různých dopisů a poukázek v Rapotíně objevili pracovníci firmy zabývající se tříděním papírového odpadu. "V případě prokázání viny a odsouzení hrozí mladé ženě za takové jednání až pětiletý trest odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti," dodala mluvčí.

Podobný případ vyšetřovali loni také prostějovští policisté, rozsah byl však podstatně větší. Tehdy šlo o osm pytlů nedoručených zásilek, které zůstaly v jednom z prostějovských bytů po předchozí nájemnici, jež pracovala jako doručovatelka. Objevil je po jejím vystěhování majitel bytu. Podle policie se mezi nimi našlo i 112 otevřených zásilek. Bývalou doručovatelku policie vypátrala na Slovensku.