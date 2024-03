Litomyšl slavila 200. výročí narození Bedřicha Smetany

Město Litomyšl na Svitavsku dnes slaví 200 let od narození skladatele Bedřicha Smetany. Součástí slavnosti je i výstava v regionálním muzeu, která odhaluje, jak vznikal skladatelův kult ve městě, který vedl až k založení hudebního festivalu. ČTK to řekl kurátor Martin Boštík. Smetana žil v letech 1824 až 1884. V Litomyšli byl do svých sedmi let.

"Začíná to tím, kdo Smetana byl, jak prožíval prvních sedm let. Další materiály jsou věnovány tomu, jakým způsobem byla přijímána jeho osoba, jeho hudba. Jakým způsobem byl pěstován smetanovský kult," řekl Boštík.

Od 70. let 19. století místní na Smetanu více mysleli. Začali uvádět jeho díla, věnovali mu pamětní desky, v roce 1905 otevřeli Smetanův dům nebo otevřeli veřejnosti jeho rodný byt. Smetanův pomník vytvořený Janem Štursou na Smetanově náměstí pochází z roku 1923.

"Celá výstava vrcholí tím, jak došlo ke konstituci Smetanovy Litomyšle, ten proces byl nejednoznačný, nejednoduchý a začal hned v poválečné době," řekl Boštík. Smetanova Litomyšl letos uvede 66. ročník.

Zpočátku místní nadšenci od 70. let předminulého století uváděli ochotnicky Smetanova díla. Spolek Vlastimil publiku poprvé představil úryvky z Prodané nevěsty. V roce 1876 spolek akademiků, který sdružoval vysokoškolské studenty, nacvičil vlastními silami celou Prodanou nevěstu. Představitel spolku Eduard Pinz, student práv, pozval dva pražské sólisty, aby představení mělo alespoň profesionální obsazení v hlavních postavách.

"Pinz viděl operu v Prozatímním divadle pod taktovkou Smetany a byl tím velmi fascinován. O prázdninách proto spolek dílo nacvičil," řekl Boštík.

Později pak spolek Vlastimil nastudoval operu Hubička. Na uvedení měl velký podíl učitel Vlastimil Roman Nejedlý, otec Zdeňka Nejedlého, budoucího literárního a hudebního teoretika a komunistického politika. "Po Smetanově smrti, kdy bylo jeho dílo zhodnoceno, vyzvednuto v rámci české hudební kultury celou řadou osobností, se Litomyšl oficiálně znovu přihlásila ke svému rodákovi a dostal čestné občanství. Smetanův kult se intenzivněji začal rozvíjet po jeho smrti," řekl Boštík.

Velkou zásluhu má na Smetanově kultu i Zdeněk Nejedlý, z Litomyšle si odnesl dvě lásky, Bedřicha Smetanu a Aloise Jiráska. Zosobňovali mu českého národního ducha, řekl kurátor. "Jirásek mu zobrazoval smysl českých dějin a Smetana svébytnost české hudby a její národní posvátnost," dodal Boštík. Za Nejedlého si město připomnělo svého rodáka při stoletém výročí.

Informace na výstavě prezentují dobové plakáty, Smetanův portrét, maketa jeho pomníku, ale také dva dopisy, které skladatel napsal. Jeden pochází z roku 1880, kdy mu obyvatelé instalovali první pamětní desku a pozvali ho na slavnost. "Smetana od svých sedmi let, kdy se odstěhoval, navštívil Litomyšl pouze dvakrát, jednou v roce 1867 a pak v roce 1880 při příležitosti pamětní desky. To už byla jeho labutí píseň. Byl starý, hluchý a nemocný," řekl Boštík. Výstava v muzeu bude k vidění do 15. září, dodal.