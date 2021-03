Lockdown je snad poslední, po Velikonocích se může uvolnit, doufá premiér

Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že prodloužení nouzového stavu, o které vláda žádá posedmé, bude poslední. Rozvolnění si nyní Česko nemůže dovolit, řekl v pátek poslancům premiér, které požádal o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Nynější nouzový stav skončí v neděli 28. března. Rozvolnění aktuálních protiepidemických opatření projedná vláda po Velikonocích a stanoví jejich termíny, které dodrží, a tentokrát to nepokazí, uvedl Babiš.

"Chápu, že všichni jsou frustrovaní, trvá to dlouho a psychika nás všech je samozřejmě ohrožena, ale teď je tady naděje, že to může být poslední lockdown," řekl Babiš. Aktuální uzávěra je podle premiéra nejdůležitější a předčasné rozvolnění by znamenalo stejnou chybu jako před Vánocemi.

"Určitě po Velikonocích si na vládě na základě celkové situace, a jsem přesvědčen, že to jde správným směrem, sedneme a oznámíme nějaké termíny návratu do škol a další věci, které by měla vláda jednotně odsouhlasit, zkomunikovat a samozřejmě to nejdůležitější - dodržet. Proto je to důležité, abychom to tentokrát nezpackali," řekl ministerský předseda.

Lidé by měli být podle Babiše trpěliví. Uzavření okresů mělo pozitivní vliv na omezení počtu nakažených koronavirem, ale epidemie ustupuje pomaleji, než se čekalo, řekl premiér. Opětovně zdůraznil potřebu očkování proti nemoci covid-19 nebo užívání medikamentů jako experimentální lék bamlanivimab. Babiš hájil postup vlády při zajištění vakcín. "Myslím si, že to zvládáme, že se očkuje maximálně možně," řekl.

Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října, nově ho mohou při nižší síle epidemie vystřídat opatření podle pandemického zákona. Menšinová vláda ANO a ČSSD se při aktuální žádosti o prodloužení bude moci pravděpodobně opět opřít o podporu komunistů.