Loni hořelo 1340 komínů, zejména kvůli vzníceným sazím

V roce 2021 vzniklo vinou nevyhovujícího stavu spalinových cest přes 1340 požárů, z toho v 1117 případech vznikly vznícením sazí, uvádí Společenstvo kominíků ČR. Přibývají také požáry po zprovoznění komína bez jeho kontroly.

Kvůli nevyhovujícího stavu spalinových cest způsobilo 1340 požárů hmotnou škodu ve výši 69 milionů korun. Trend proti minulým letům je vzrůstající.

"Vinou pandemie mnozí lidé doma ve dvou letech po sobě topili v již vysloužilých spotřebičích na pevná paliva, protože využívali možnosti práce z domova. Rovněž začali znovu používat neprovozované komíny, připojovali si nové spotřebiče paliv do komínů bez provedené revize a podobně," říká prezident Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön.

Jednou z příčin vzniku požárů je i topení nevhodným dřevem, které není dostatečně vysušené - alespoň jeden, ideálně dva roky. Za typický požár totiž většinou mohou právě vznícené saze. Odborníci upozorňují, že saze nevznikají samy o sobě, protože jsou přirozeným produktem spalování pevných paliv.

"Množství sazí lze ovlivnit kvalitou paliva a způsobem jeho spalování. Čím kvalitnější a sušší palivo používáme, tím nižší množství sazí se vyprodukuje," říká Pavel Ulrich, obchodní ředitel firmy Almeva dodávající komínové systémy.

"Před prvním zatopením je nutné mít vystavenou revizi spalinové cesty, která prokáže, že je spalinová cesta bezpečná a bude plnit svoji funkci. Pak je nutné spalinovou cestu pravidelně kontrolovat a čistit," dodává Ulrich.

Při požáru spalinové cesty je nutné hned zavolat hasiče. V žádném případě požár nehaste vodou. Pokud je to možné, uzavřete všechny přívody vzduchu ke spotřebiči i komínu. Komín je možné hasit suchým pískem, který k hašení používají i hasiči, a to jeho vsypáním do komínového průduchu z ústí anebo komínovými dvířky.