Loni v Česku přibylo kvůli zvýšeným průtokům řek utonulých vodáků

Při nehodách spojených s vodáctvím loni zemřelo v Česku podle Asociace vodní turistiky a sportů osm lidí. Proti roku 2019 je to o šest utonutí více a proti roku 2018 o sedm více. Za nárůstem počtu tragických vodáckých nehod byly zvýšené průtoky v řekách kvůli deštivému létu. Ve středu sdělil předseda asociace Petr Ptáček s odvoláním na údaje hasičů, kteří u uvedených událostí asistovali. Současně nevyloučil, že úmrtí může být více. Pokud totiž někdo zemřel po neštěstí na vodě až v nemocnici, nemusí se tato informace k hasičům dostat.

Hasiči loni zasahovali podle Ptáčka u 25 nehod na řekách a zachránili při nich 26 lidí, osmi nedokázali pomoci. "Většina nehod se udála ve spojitosti s jezy a nebezpečnými vývary pod nimi, které se dělají právě za vyššího vodního stavu," uvedl.

Jedna z tragických vodáckých nehod se stala loni 21. června na Frýdecko-Místecku, kde se při sjíždění řeky Morávky převrhl raft se třemi vodáky. Muž a patnáctiletá dívka se dostali na břeh, osmiletá dívka po převozu do nemocnice zemřela. O den později hasiči zasahovali pod splavem v Hovězí na Vsetínsku, kde se při sjíždění Vsetínské Bečvy převrhla kanoe se dvěma muži. Muži splav sice nesplouvali a loď přenesli, když do ní ale pod jezem znovu nastoupili, proud vtáhl loď zpět, ta se převrhla a muži se začali topit. Oba později zemřeli.

Vytrvalý a vydatný déšť loni v červnu zvedl hladiny řek na řadě míst republiky. Jednou z obětí z tohoto měsíce byl i vodák, který se spolu s mladší společnicí vydal sjíždět Veličku v době, kdy vystoupala na první povodňový stupeň. Na jezu se jejich loď převrátila. Žena byla pod hladinou krátce, muže ale záchranáři půl hodiny resuscitovali, později zemřel v nemocnici.

Ptáček uvedl, že ve statistice za loňský rok ale není započteno minimálně pět zachráněných životů pomocí záchranných kruhů u jezů. Podle něj se ukazuje, že projekt, v rámci kterého státní podniky povodí instalují na nebezpečných jezech bezpečnostní a informační prvky pro laickou i profesionální záchranu, má smysl. "Bohužel se toto záchranné vybavení stává terčem krádeží nebo ničení, což se naposledy stalo osudným třem osobám ve Frýdlantu nad Ostravicí. Kruh někdo odcizil, a tak na pomoc tonoucímu skočily do jezu další dvě osoby. Všichni ale utonuli," připomněl předseda asociace letošní dubnovou událost z Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku, při které zemřeli tři mladíci ve věku 21 a 24 let.

Mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková tehdy řekla, že nejstarší z trojice se šel koupat do jezu v městské části Kamenec. Začal se topit a dva mladší kamarádi za ním skočili, aby mu pomohli. Nejstaršího muže svědci vytáhli z vody níže po proudu. První pomoc mu podle mluvčího záchranné služby Lukáše Humpla poskytovali hasiči a policisté. Zdravotníkům jej předali v kritickém stavu. Později zemřel.

Podle Ptáčka se ale do jezu nesmí vstupovat a na pomoc tonoucímu je nutné hned zavolat pomoc a snažit se zajistit delší provaz s uvázaným plovoucím předmětem, například kanystrem, a ten poté vhazovat do jezu tonoucímu. Poté, co se zachytí, vytahovat lano šikmo pod jez, nikdy rovnoběžně s jezem, doplnil.