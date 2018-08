Loučení s hrdiny. Smuteční kolona s padlými vojáky projela Prahou

Na letišti v Praze Ruzyni přistál ve středu krátce po 16.00 armádní speciál, který dovezl do vlasti těla tří českých vojáků zabitých při teroristickém útoku v Afghánistánu. Před terminálem čekají na padlé vojáky jejich rodiny, představitelé armády v čele se zástupcem náčelníka generálního štábu Jiřím Balounem, prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO) a další představitelé státu. Zúčastní se smutečního aktu za trojici zemřelých.

Armádní speciál doprovodily od českých hranic gripeny. V době jeho příletu se rozezněly zvony v katolických kostelech a chrámech na památku padlých vojáků Martina Marcina (36), Kamila Beneše (28) a Patrika Štěpánka (25). Muže zabil v neděli sebevražedný atentátník, když byli na hlídce několik kilometrů od spojenecké základny Bagrám.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) padlé vojáky v úterý na návrh náčelníka generálního štáb Aleše Opaty povýšil in memoriam do hodností štábních praporčíků. Ministerstvo pro ně chystá ještě další ocenění, padlí vojáci dostanou in memoriam nejvyšší resortní vyznamenání Kříž obrany státu. O termínu jeho předání zatím nebylo rozhodnuto, řekl ve středu mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Ceremoniál oslovil politiky i média

Armádní speciál vstoupil do českého vzdušného prostoru v 15.50, při cestě do Prahy ho od hranic doprovodily gripeny. Po přistání letadlo přijede po letištní ploše k pozůstalým, vojáci vyzvednou ze stroje rakve zakryté národními vlajkami a uloží je na katafalky. Ceremoniál potrvá několik desítek minut a jediným, kdo vystoupí, bude hlavní kaplan armády Jaroslav Knichal. Po jeho smutečním slovu bude následovat bude státní hymna.

Rozloučit se s padlými vojáky přijeli mimo jiné ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), Lubomír Metnar, bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel, bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) nebo členové sněmovního branného výboru. Smuteční akt provází také mimořádná pozornost médií. Podle ministerstva obrany se na ruzyňské letiště akreditovalo přes sto novinářů.

Po ceremoniálu budou rakve s těly vojáků přeneseny k vozidlům a kolona pohřebních vozů za doprovodu Hradní stráže a Vojenské policie přepraví ostatky do Ústřední vojenské nemocnice. Lidé mohli vzdát vojákům poctu po cestě, která povede přes Evropskou třídu a Vítězné náměstí.

Průjezd Prahou

Více než dvě stovky lidí čekaly ve středu odpoledne na smuteční konvoj se třemi padlými českými vojáky na Vítězném náměstí u památníku vojákům padlým ve druhé světové válce. Někteří z nich přišli s malými českými vlajkami, na místě byly také vlajky NATO a Evropské unie. Při průjezdu kolony lidé tleskali, poté u památníku pokládali květiny a zapalovali svíčky.

Vzdát čest trojici mužů, kteří zahynuli v neděli při teroristickém útoku v Afghánistánu, přišli lidé napříč generacemi, někteří rodiče přivedli i děti. U památníku, který stojí před budovou generálního štábu, čekali také vojáci. Kolona s těly padlých, která jela z ruzyňského letiště do Ústřední vojenské nemocnice, na místě nezastavovala.

Lidé se na Vítězném náměstí začali shromažďovat už hodinu před příjezdem kolony. K památníku, kde už byly desítky svíček a květin z předchozích dní, účastníci piety pokládali další květiny a svíce. Pokračovali s tím i po průjezdu vozů s těly vojáků, poté se začali pomalu rozcházet.

Zeman udělil medaile

Prezident Miloš Zeman udělí třem českým vojákům, kteří zemřeli při teroristickém útoku v Afghánistánu, in memoriam medaili Za hrdinství. Vyznamená je o státním svátku 28. října, uvedl dnes na Twitteru mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček.

Vojáci Martin Marcin (36), Kamil Beneš (28) a Patrik Štěpánek (25) padli v Afghánistánu v neděli při hlídce několik kilometrů od spojenecké základny Bagrám. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) padlé vojáky v úterý na návrh náčelníka generálního štábu Aleše Opaty povýšil in memoriam do hodností štábních praporčíků. Ministerstvo pro ně chystá ještě další ocenění, padlí vojáci dostanou in memoriam nejvyšší resortní vyznamenání Kříž obrany státu.