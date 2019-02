Má budoucnost v ODS? Klaus mladší: Čeká mě velké rozhodnutí

Blokováním odlišných názorů a jejich označováním za dezinformace se dostáváme na práh nové totality, říká Václav Klaus mladší ke své snaze zakázat Facebooku mazání příspěvků. Ostře také kritizuje Evropskou unii, mluví o velkém rozhodnutí, které ho čeká v politice, a prozrazuje, jestli se on nebo jeho otec zapojí do příští prezidentské volby.

Kolik ze třicítky poslanců už stáhlo svůj podpis pod vaší novelou trestního zákoníku, která chce provozovatelům sociálních sítí zakázat mazání příspěvků, jež nejsou v rozporu se zákonem?

Ani jeden. Ještě než jsem to podal, stáhl svůj podpis poslanec za TOP 09, protože měl asi dusno na klubu. Stalo se z toho velké téma, které rezonuje ve společnosti. Musíme o tom mluvit, Evropská unie chystá velkou cenzorskou ofenzivu.

Jakou?

Bude přijímat desítky úředníků, kteří budou hodnotit, která zpráva je dezinformační a která ne. EU už má dohodu se čtyřmi gigantickými hráči - Mozillou, Googlem, Twitterem a Facebookem, aby kooperovali v potírání domnělých dezinformací. Dokonce budou podporovat nějaká předem vybraná nezávislá média. Je to útok na svobodu slova a demokratickou diskusi, jaký od roku osmdesát devět nepamatujeme. A já jsem s dovolením zásadní odpůrce něčeho takového, takže podnikám nějaké kroky, ať už reálné či donkichotské, jimiž se tomu snažím čelit.

Právě. Myslíte to se zákonem vážně, nebo od vás jde o další provokaci?

Samozřejmě to myslím vážně. A také jsem to slíbil nějakým lidem, kteří byli nesmyslně zablokovaní. Zadal jsem proto analýzu renomované právnické kanceláři. Ale mně opravdu přijde šílené, že tu nějací úředníci budou rozhodovat o tom, že některá zpráva dezinformací je a některá není. Ve chvíli, kdy se odlišné názory začínají nazývat dezinformacemi a fake news, jsme na prahu totality. To ať se na mě nikdo nezlobí. Jde o principiální věc, i kdybych měl být ve Sněmovně samojediný. Budu se to snažit dostat i na jednání Evropského parlamentu. Protože zatímco některé země úřední cenzuru odmítly, Česká republika se k ní za zády parlamentu a veřejnosti přihlásila.

Dovedete si představit, že soudy zaplaví tisíce žalob na Facebook, který někomu něco smazal?

Myslím, že drtivá většina by byly pouze přestupky. Lidé, kterým se nelíbím já nebo ten zákon, se hned chytli onoho trestného činu. Ten by ale byl aplikován jen na významné omezení svobody slova, které by šlo proti veřejnému zájmu. Kdyby například Facebook kvůli nevhodnému příspěvku týden před volbami zablokoval celou lidovou stranu, oni by se proto nedostali do Sněmovny a na jejich úkor by se tam probojovalo hnutí STAN, pokládal bych to za trestný čin. Když ovšem někdo zablokuje mě jako soukromou osobu, byl by to pouze přestupek.

A proč by si vůbec nadnárodní sociální sítě měly něco dělat z takové lokální legislativy? Facebook v Česku nesídlí, může mu to být jedno...

Já třeba nejsem velkým fanouškem kamerového systému, taky už mě chytli. Ale řidiče to vede k tomu, že jezdí pomalu. A toto je podobné. Kdyby začaly padat přestupky, byl by to jasný impuls: buďte opatrnější v tom, co uživatelům mažete. Mažte výzvy k trestným činům či pornografii, ale když někdo napíše názorovou věc, dvakrát se rozmyslete. Ve veřejném prostoru jsou udavači a možnosti mazání či blokování po nahlášení hojně využívají. A nejde s tím nic dělat. To chci změnit.

Za co vlastně Facebook zablokoval vás?

Napsal jsem, že savci mají dvě pohlaví, že jsme se to učili v sedmé třídě v biologii. Byl u toho obrázek, který ukazoval dvě pohlaví a pak všechna další. Asi to bylo vyhodnoceno, že útočím na jednapadesát dalších domnělých pohlaví. Já nikomu neberu, že tolik pohlaví máme, jen chci svobodně říkat i svůj názor, který je jiný. Sorry. Když dokážou Facebook ovlivnit Spojené státy, EU nebo Čína, proč ne my? Když jde Facebook do Číny, její obrovský trh s ním zacvičí a udělá dohodu, aby mohla udržovat svůj totalitní režim. My bychom se měli snažit udržovat náš demokratický režim a svobodu slova.