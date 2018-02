Má si v budoucnu zahrát Bonda žena? Manželka Craiga je proti

Budoucnost Daniela Craiga v roli Jamese Bonda byla dlouhou dobu nevyjasněna. V této souvislosti proto vypukly diskuze o tom, že by si populární postavu britského agenta mohl zahrát buď herec černé pleti nebo dokonce žena. Slavná britská herečka Rachel Weiszová a manželka samotného Craiga se ale k této myšlence staví odmítavě. Informaci uvedl server The Telegraph.

Ještě předtím, než se Craig zavázal natočit další bondovku (už jeho pátou) se spekulovalo, že by ho mohl v roli nahradit například Idris Elba (Thor, Luther). Ten by se tak stal prvním hercem černé pleti, který by ztvárnil agenta 007.

Od té doby se ale současně ozývají hlasy, že by v budoucnu mohla tuto postavu ztvárnit žena, a nejčastěji se objevovalo jméno Charlize Theronové, která minulý rok zazářila v akčním thrilleru Atomic Blonde: Bez lítosti.

Tuto myšlenku dokonce koncem minulého roku podpořila i sama Barbara Broccoliová, hlavní producentka bondovek. Když se ji v rozhovoru pro Daily Mail zeptali na to, zda by si dokázala představit Bonda jako ženu, odpověděla: "Všechno je možné. Teď je Bondem Daniel Craig a já jsem s ním spokojena. Ale kdoví, co přinese budoucnost," naznačila.

Žena v Doctor Who jako inspirace?

Na internetu vzbudily tyto spekulace spoustu vášně. Ve Velké Británii to je velké téma také proto, že tamní ikonický sci-fi seriál Doctor Who (Pán času), který se na obrazovkách poprvé objevil už v roce 1963 a znovu restartoval v roce 2005, právě tuto změnu udělal.

Hlavní postavu seriálu - Doktora - bude poprvé v historii představovat žena. Zahraje si ji Jodie Whittakerová, jež ve vánočním speciálu definitivně převzala žezlo od Petera Capaldiho. Fanoušci se vesměs shodují, že půjde o zajímavou změnu. Nikdy totiž nebylo řečeno, že Doktor musí být vždy muž, může se tedy zregenerovat do jakékoli podoby.

Naproti tomu postava Jamese Bonda vychází z literární předlohy Iana Fleminga, který postavu jasně vykreslil jako britského bílého agenta pracujícího pro tajnou službu MI6. Většina fanoušků tedy nesouhlasí s tím, aby tuto postavu hrál někdo odlišný. Ať už by mělo jít o jinou barvu pleti herce nebo dokonce o opačné pohlaví.

"Proč raději nevytvořit vlastní příběh?"

S tím souhlasí i manželka Craiga, aktuálního Bonda, Rachel Weiszová. 47letá držitelka Oscara za herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Nepohodlný nabádá filmový průmysl, aby sám vymyslel silné ženské příběhy.

"Fleming věnoval strašnou spoustu času tomu, aby napsal tuhle konkrétní postavu, která je především mužská a v konkrétních směrech se vztahuje k ženám. Proč raději nevytvořit vlastní příběh, než se nechat porovnávat se všemi mužskými předchůdci?" zeptala se Weiszová v rozhovoru pro The Telegraph. "Ženy jsou fascinující a zajímavé a mají mít své vlastní příběhy."

Nová bondovka ještě nemá svého režiséra. Doposud nebylo ani stanoveno datum premiéry. Pracovní název je pouze Bond 25 a jisté je jen to, že se do hlavní role opravdu vrátí Daniel Craig.

Trailer na poslední bondovku Spectre