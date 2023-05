Máchův Máj: Láska až za hrob

Byl pozdní večer - první máj - / večerní máj - byl lásky čas.

Začátek Máchova Máje zná asi každý. Většinou však jen matně, z úryvku ve školní čítance, proto je báseň často interpretována jako krásné milostné vyznání. Máj je opravdu milostnou básní, vypráví ale o všech podobách lásky, i o té až za hrob.

Je to geniální dílo, kterým Mácha skoro o půlstoletí předběhl vývoj v domácí poezii. Ve skladbě dojde na vraždu, jež se promění v otcovraždu. K tomu přibude jedna prvomájová sebevražda skokem do jezera a jako bonus mrtvola popraveného mordýře.

Na jednu báseň dost obětí, do závěru textu pak vstoupí sám básník a pátrá po lebce popraveného literárního hrdiny: "Sem tam polétal dlouhý vlas, / jejž bílé lebce nechal čas, / a rosné kapky zpod se rděly, / jako by lebky zraky duté, / večerní krásou máje hnuté, / se v žaluplných slzách skvěly."

Mýtus říká, že Karel Hynek Mácha je jakýmsi patronem milenců, takže u jeho sochy na Petříně se hlavně na Prvního máje líbá mnoho párů. Dobrou milostnou poezii ale nikdy nepíšou šťastně zamilovaní básníci, nýbrž rozervané duše.

Mácha byl chorobný žárlivec a v dopise z Litoměřic třeba psal své nastávající ženě Lori do Prahy: "Rozkazuji Ti, přísně Ti rozkazuji, abys nikdy z našeho domu nevycházela, nikam, za žádnou, vůbec žádnou záminkou; na mši, ke zpovědi, na katechismus, nikam." Dnes by to bylo omezování osobní svobody.