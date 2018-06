Mafiánské náměstí? Chci změnit atmosféru v Praze, tvrdí Nacher

Jak vidí aktuální vyjednávání o vládě, proč se uchází o místo pražského primátora a jaký problém je podle něj v insolvenčním zákoně? V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ odpovídal ekonom, poslanec a kandidát na primátora za hnutí ANO Patrik Nacher.

Jak vnímáte aktuální vyjednávání o vládě?

Já za sebe jsem chtěl sestavit vládu s ODS, což by byla unikátní záležitost, neboť by se podařila vláda sestavit pouze ze dvou stran. To tu 20 let nebylo. Nicméně ODS několikrát nabídku odmítla a já mám aktuálně pocit, že od voleb jsou tu takové závody o to, kdo bude silnější a lepší v opozici. Ale o tom volby přece nejsou. Přiznám se, že jsem zklamaný. Nakonec tady zůstala ta varianta, která se aktuálně řeší, a že bych z ní nadšením skákal, to se říci nedá.

Proč?

Mimo jiné opravdu nevím, jestli do toho skutečně sociální demokracie chce jít, protože vzhledem k volebnímu zisku, má pozici, která tento zisk vysoce převyšuje a navíc stále zvyšuje požadavky, košatí je a rozšiřuje je. Na začátku neřekli, jaká je jejich představa, ale místo toho požadavky stále stupňují. Když si vezmeme první vyjednávání, které se rozpadlo kvůli tomu, že chtěli ministra vnitra a nedostali ho, teď ho mají, a ještě chtěli další záruky a jiné věci... Bylo by od nich férové nejen vůči nám, ale hlavně vůči lidem, říct: "Jo, jdeme do toho", anebo "Nejdeme do toho" - a je to jasné. Na druhou stranu musím ale říct, že současný stav má jednu výhodu.

Jakou?

Jakmile je tady vláda v demisi, tak mají větší prostor poslanecké návrhy, což je něco pro mě. Aktivně se snažím zapojovat do debat, nesedím a nemlčím. Naopak patřím k těm nejaktivnějším poslancům. Hned po volbách jsem navrhl mírnou změnu zákoníku práce umožňující zlepšit situaci lidem, kteří pobírají rentu po pracovním úrazu. Stejně tak jsem chtěl deregulovat několik nesmyslů kolem reklamy. Zasadil jsem se o to, aby do chystaného zákona o urychlení staveb dopravní infrastruktury bylo zahrnuto i metro, což může výrazně pomoci s výkupem pozemků a tím i urychlit celou stavbu pražského metra, která je pro město naprosto klíčová. A mám připravené další normy a pozměňující návrhy.

V souvislosti s vámi je také hodně probíraný i insolvenční zákon. Proč jste se zaměřil i na něj?

Ano, je to moje srdeční záležitost. Společně s Taťánou Malou navrhneme komplexní pozměňující návrh. Naším cílem je zvětšit prostor pro zodpovědné dlužníky, kteří chtějí splácet, ne pro ty, kteří zneužívají systém. Zároveň ale myslíme také na seriózní věřitele, neboť je důležité si uvědomit, že ne každý věřitel je predátor. Rovněž se domníváme, že by s troškou do mlýna měl přispět také stát.

Jak to myslíte?

Řešíme tu problematiku nejchudších, a když se například podíváte na výši DPH u plateb insolvenčnímu správci, tak zjistíte, že jde o základní sazbu 21 procent. A je absurdní si uvědomit, že se na chudobě a problémech lidí stát přiživuje 21 procenty. Rovněž jsem vznesl další dotaz a to je, jak je to s odpuštěním případných penále a pokut, případně s možností daňového odpočtu nevymahatelných pohledávek.

Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán sám prosazoval revoluci osobních bankrotů, která však byla značně kritizovaná i z vaší strany. Vysvětlil byste proč?

Nám se prostě zdálo, že ministr Pelikán přišel s příliš jednostrannou variantou, která pomůže dlužníkům, ale do značné míry nechá na pospas věřitele. Ve zkratce - původní novela insolvenčního zákona od ministra spravedlnosti měla během sedmi let oddlužit i lidi s nízkými příjmy. Ti by v takzvané nulové variantě nemuseli splatit žádné procento svých závazků. Podle mě to ale není správné. Často se dnes setkávám s názory, že stačí splatit pouze třicet procent, což je současná minimální hranice a člověk je z toho venku. Takhle se ale sníží motivace lidí uhradit svoje dluhy.

My jsme nakonec navrhli ponechat dobu pěti let s tím, že tam oněch 30 procent zůstává, ale přestává být bariérou vstupu do oddlužení. Pak jsme chtěli pomoci také věřitelům, a proto navrhujeme, aby se prodloužilo přihlášení pohledávek z dnešních 30 na 45 dnů. Chceme rovněž uspíšit vznik hlídače registru, jako je třeba na katastru.

Pro dlužníky máme dvě varianty osobního bankrotu. Buď by dlužník splatil za tři roky alespoň polovinu závazků, nebo za pět let 30 procent.

Jaký je v obou případech rozdíl?

Na rozdíl od současně platné verze u pětileté varianty nebude dlužník na začátku testován, jestli je v jeho silách třetinu závazků skutečně uhradit. Až na konci oddlužovacího procesu by soudce rozhodl, jestli dlužník dělal pro zaplacení svých dluhů maximum. Pokud ano, soudce by ho zbývajících dluhů zbavil i v případě, že na hranici 30 procent nedosáhne.

Myslíme si, že to hodně pomůže.

Další opatření je návrh kolegů z TOP 09, který zřejmě podpořím. Jedná se o zvětšení odměny za zpracování insolvenčního návrhu, která je aktuálně čtyři tisíce korun. Ta odměna je malá, proto se tomu advokáti věnovat moc nechtějí. Problém ale nastává v okamžiku, že lidé na oddlužení čekají frontu a v momentě, kdy do toho systému pustíme další desítky tisíc lidí, celé se to "zašpuntuje" a lidé budou čekat na vyřízené svého požadavku měsíce. To, že vyřešíme problematiku osobního bankrotu legislativně, ještě neznamená, že se situace zlepší i v praxi, někdo to musí zpracovat. Proto si myslím, že navýšení odměny za zpracování žádostí je dobrým krokem.

Má podle vás váš návrh s Taťánou Malou šanci projít u ostatních stran?

Ano, myslím si, že to reálné je.

Přejděme teď k vaší plánované kandidatuře na post pražského primátora. V případě svého zvolení, na co byste se primárně zaměřil?

Těch věcí je celá řada. Ale prvotně bych chtěl přinést něco originálního, co se dá dělat prakticky od prvního dne; změnit atmosféru v úřadu, ve městě.

Proč právě atmosféru?

Obecně lidé nahlíží na pražskou komunální politiku, na magistrát s nedůvěrou. To, že se říká Mariánskému náměstí "Mafiánské náměstí", jsou věci, které jsou dány historicky, a já bych je chtěl začít od úplného začátku měnit.

Jak to chcete udělat?

Tím, jaký jsem, co mám za sebou, co reprezentuji a jaké mám za sebou výsledky a praktické zkušenosti. Podle mě je právě toto určitá záruka do budoucna. To, že každý z kandidátů vyleze na billboard a začne slibovat, jak zrychlí bytovou výstavbu, jak vyřeší problémy v dopravě a dostaví silniční okruhy, metro D, to beru jako samozřejmost. Ať se na mě kolegové nezlobí, ale to musí být prioritou jakéhokoliv vedení města, ať už tam bude sedět kdokoliv. Já se chci opřít o svou minulost a postavit se problémům čelem. Praha patří v mnoha oblastech k evropské i světové špičce, ale žebříčky jsou na nic, pokud to lidé necítí na sobě. Já chci proto pracovat na tom, aby se ta pozitiva odrážela i na tom reálném životě ve městě.

Nicméně Pražany aktuálně trápí dopravní situace, která se nelepší...

Ano, to je pravda. Opozice nás neustále kritizuje, že se v Praze nic neděje, ale zároveň nás kritizuje, že je to tady celé rozkopané. Tak buď platí jedno, nebo platí druhé. Obojí platit najednou nemůže. Platí-li, že se nic neděje a můžeme se bavit o tom, proč se třeba nestaví. Podívejte se třeba na to, že po 13 letech příprav začala rekonstrukce Václavského náměstí, ale jednou se koplo a a soud zrušil územní rozhodnutí. A za to může primátor? Těžko. My jsme tu v zajetí byrokracie a často i takového toho přílišného aktivismu. Nemám nic proti aktivní společnosti, sám jsem z toho prostředí vzešel, ale problém nastává, pokud aktivní menšina překřičí mlčící většinu. A to se v poslední době často děje.

Není ale přeci jen Praha rozkopaná více, než tomu bývalo v minulosti?

Ano, to je pravda, ale musíme se také ptát proč tomu tak je. - řešíme dluh z minulosti, kdy se nic nedělo. Pokud bych to rozdělil do fází, tak máte ve městě fázi, kdy se něco staví, pak se něco udržuje a poté je úsek, kdy se řeší průšvihy z minulosti a následně, kdy se zase staví. My jsme aktuálně tam, kde se řeší průšvihy z minulosti.

Aktuálně máme rekordní množství peněz vyhrazené na různé rekonstrukce. Není to ale o tom, že se někdo nudí a řekne si: "Tak co já bych dneska udělat? No, naštvu Pražany a začnu tady opravovat nějaké nesmysly a všechno to tu rozkopu." Obvykle bylo takovým zvykem, že se v posledním roce raději na nic nesáhlo, aby se náhodou lidé nenaštvali, já jsem naopak rád, že současná rada k tomu přistupuje odpovědně a k velkým rekonstrukcím přistupuje i ve volebním roce.

Musíte ale uznat, že co se týče oprav, je ta koordinace občas až nelogická...

Ano, s tím souhlasím a je to i jedna z věcí, na které bych se chtěl okamžitě zaměřit. Není možné, aby se opravovala jedna komunikace a zároveň s ní i náhradní trasa, to by se dít určitě nemělo. Osobně bych dal větší důraz na tu koordinaci a rychlejší práci na opravách, mám pocit, že v tom jsou v tuto chvíli značné rezervy. Když se podíváme do vyspělých zemí, u nich opravy trvají v řádech týdnů, ale tady se zavře ulice, která má tři sta metrů a opravuje se v řádech měsíců - to je nadále neakceptovatelné.