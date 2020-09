Magistrát objevil v Praze nelegální billboardy, hledá cestu, jak je odstranit

V pražských ulicích se objevily nelegální billboardy. Zařízení odporují pražským stavebním předpisům (PSP) a nemají souhlas vlastníka pozemků, tedy Prahy. Rozmístěny jsou v různých částech města. Magistrát nyní hledá právní cestu, jak nechat reklamní plochy co nejrychleji odstranit. Řekl to pražský radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Reklamní plochy patří podle Chabra společnosti Eurobillboard. Jednatel firmy Anton Fischer to popřel, firma je má podle něj pouze pronajaté.

Problém s billboardy se magistrát dozvěděl v pátek. Upozornily na ně některé městské části, kterým si na billboardy stěžovali obyvatelé. "Jedná se o naprosto flagrantní porušení všech platných předpisů ve městě a o anarchii chování ve veřejném prostoru. Je pro mne naprosto nepochopitelné, jak si někdo může dovolit takovou samozvůli," řekl Chabr.

Podle radního se jedná o nelegální reklamu, která je v rozporu s PSP a je na pozemcích mnohdy ve vlastnictví města bez jeho souhlasu a jakéhokoliv dalšího právního titulu. "Apeluji na všechny komerční subjekty, aby braly v potaz, že se jedná o černou reklamu, a zvážili umístění své reklamy na takové plochy," řekl.

Magistrát nyní společně s právníky hledá cestu, jak reklamu z ulic co nejrychleji odstranit. Stejný případ prý řešil rovněž Jihočeský kraj, na který firma údajně kvůli odstranění zařízení podala žalobu. "Město využije všech možných právních cest, aby daná zařízení z Prahy zmizela v co nejkratší lhůtě," dodal Chabr.

Jednatel firmy, která reklamu nabízí, řekl, že jemu nepatří. "My jsme pouze nájemce. Na každém billboardu je nálepka s vlastníkem. My jako Eurobillboard žádný nevlastníme, pouze si je pronajímáme a za provizi dále pronajímáme," řekl Fischer.

Další podrobnosti

S nelegálními plochami pronajímanými zmíněnou firmou se potýká mimo jiné Praha 14. Jeden z billboardů byl například na Českobrodské ulici. Poté, co úřad ukončil řízení o odstranění, majitel jej přesunul k Broumarské a úřad musel celý postup zahájit znovu. Podle informací z radnice jsou za vlastníka vydávány prázdné, tzv. schránkové firmy. Fischer popřel, že by byl jejich vlastníkem.

V Praze je venkovní reklama regulována nařízením města v oblasti Pražské památkové rezervace. Omezení se týká různých plachet, cedulí, plakátů a výlepů na soukromých objektech, typicky plotech, opěrných zdech nebo fasádách budov. Nevztahuje se na oficiální reklamní plochy například na městském mobiliáři a na reklamu, kterou si provozovatelé umístí na svoje obchody nebo jiné provozovny.

Pražská koalice má v programu, že bude omezovat vizuální smog, tedy i reklamu. Radní již schválili například pravidla podoby provozoven v památkově chráněných oblastech, které se nacházejí v městem vlastněných budovách. Magistrát také vypověděl 38 smluv na pozemky, které pronajímá různým firmám pro umístění reklamních poutačů o ploše do osmi metrů čtverečních. Reklamu na území hlavního města regulují také PSP.