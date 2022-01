Majitelé psů v Praze je budou moci přihlásit či zaplatit poplatek přes internet

Majitelé psů v hlavním městě je budou moci přihlásit, odhlásit či zaplatit poplatek nově přes internet na městském Portálu Pražana. Nebudou tak již muset docházet do budovy té které radnice. Magistrát nyní spustil pilotní projekt v Praze 3 a v následujících měsících jej bude rozšiřovat i do dalších městských částí. Novinářům to ve středu řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09).

"Důležité je to proto, že v metropoli žije 90 tisíc psů. To je jednak hodně, jednak to znamená spoustu administrativy, která leží z velké části na městské části. Nicméně občana to vlastně nezajímá, chce mít možnost si na jednom místě vyřešit všechny záležitosti s městem," řekl Hřib.

Nyní je projekt spuštěný jako pilotní v Praze 3 a postupně se budou připojovat další městské části. V nejbližší době to budou Praha 11, Nebušice, Vinoř a Zbraslav a následně městské části Praha 8, 14 a 17. "Potom ten systém bude samozřejmě otevřen dalším městským částem. Nicméně to závisí i na ochotě se do toho zapojit," řekl Hřib. Všechny zmíněné radnice se připojí v průběhu letošního roku.

Podle starosty Ptáčka je nově spuštěný systém výhodný pro občany i radnice. "Nejen s ohledem na dnešní dobu je to věc (správa poplatků), která úřad zatěžuje. Vyřizujeme každoročně desetitisíce parkovacích karet. Co se týče poplatků za psa, tak se jedná o zhruba 6000 psů. Čím víc bude přístup usnadněn, tím je to výhodnější i pro nás jako městskou část," řekl Ptáček.

Portál bude magistrát rozšiřovat také o další služby, kdy v březnu bude mimo jiné spuštěno připomínkování metropolitního plánu. Rozvíjet bude město také vyřízení parkování a parkovacích karet, které již funguje. Podle Hřiba je portál navštěvovaný a obyvatelé metropole o něj mají zájem. Kupříkladu loni v září v jeden den zaznamenal úřad 12 tisíc uživatelů. "Návštěvnost postupně stoupá," řekl.

Portál město spustilo v září 2020, při vývoji využilo zdrojový kód státního Portálu občana. S pomocí Portálu Pražana mohou lidé řešit například prodloužení nájmu v magistrátním bytě, platbu za komunální odpad, žádost o záštitu primátora, oznámení o konání shromáždění, žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo on-line rezervaci návštěvy na registrech vozidel a řidičů.