Maláčová navrhuje kvůli epidemii krizové ošetřovné a příspěvek v karanténě

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) předloží ve čtvrtek vládě návrh na zavedení krizového ošetřovného ve výši 80 procent základu výdělku. Navrhne také obnovení příspěvku k náhradě mzdy pro lidi v izolaci a karanténě. Ministryně o tom informovala na svém twitteru. Aby změny začaly platit, musel by je po vládě a Sněmovně ještě schválit Senát a podepsat prezident. Maláčová uvedla, že je možné v případě potřeby začít vyplácet i příspěvky na mzdy z programu Antivirus. O spuštění rozhoduje vláda.

"Na vládu nesu návrh na krizové ošetřovné 80 procent a Izolačku - příspěvek k náhradě mzdy v karanténě či izolaci," napsala Maláčová. Zmínila, že její úřad návrh krizového ošetřovného připravil na konci září. "A bude-li třeba, rychle můžeme opět spustit další režim Antiviru," dodala ve čtvrtek ministryně.

Maláčová s návrhem na zavedení vyššího ošetřovného na delší dobu pro případ uzavírání škol předložila krátce před volbami. Kabinet a bývalá Sněmovna měly na přijetí a projednání týden, kvůli stanoveným lhůtám nebylo možné normu stihnout schválit.

Podle zářijové verze novely se mělo pobírání ošetřovného při nařízeném uzavření tříd či škol prodloužit z devíti dnů na celou dobu karantény. Dávka z nemocenského pojištění se měla zvednout ze 60 na 80 procent redukovaného základu výdělku. Denní částka by nesměla být nižší než 400 korun. Ošetřovné by se neposkytovalo za dny prázdnin či ředitelského volna. Krizové ošetřovné by pobírali i lidé, kteří by se starali po případném nařízeném uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb o handicapované blízké. Na peníze by měli mít nárok i takzvaní dohodáři. Podobná pravidla platila už v minulém a předminulém školním roce. Maláčová krizové ošetřovné v září navrhovala do konce prvního školního pololetí, vyšší dávka se měla vyplácet zpětně od září.

Příspěvek k náhradě mzdy pro lidi v izolaci a karanténě, který Maláčová nazývá "izolačkou", se vyplácel od března do konce června. K náhradě 60 procent redukovaného příjmu se platilo až 370 korun na den. Celkem s tímto bonusem ale lidé nesměli pobírat víc než 90 procent svého průměrného výdělku. Peníze v prvních 14 dnech posílá zaměstnavatel. Výdaje na příspěvek si pak odečítal ze sociálních odvodů.

Z programu Antivirus se vyplácejí nyní jen příspěvky na náhrady mezd pro lidi v karanténě. Tato podpora označovaná písmenem A představuje 80 procent vyplacené náhrady mzdy do 39 tisíc korun. Příspěvek A+ proplácel dřív celé mzdy s odvody do 50 tisíc korun v provozech, jimž vláda nařídila kvůli epidemii zavřít. Příspěvek B dorovnával při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29 tisíc korun.

Na obnovení příspěvku B pro automobilový průmysl kvůli omezení výroby po výpadku dodávek se v polovině října shodla tripartita. Vláda o podpoře ale pak nerozhodla.