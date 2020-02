Maláčová nevyloučila, že Úřad práce povede exministr Havlíček

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) o novém generální řediteli Úřadu práce rozhodne příští týden. Nepotvrdila ani nevyvrátila informaci, že jím bude její stranický kolega a exministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Podle ministryně je jedním z uchazečů a její představy splňuje. Uvedla to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Premiér Andrej Babiš pro ČT v telefonickém vyjádření uvedl, že by jmenování bývalého ministra bylo špatným vtipem.

Havlíček je podle Maláčové "osvědčený skvělý manažer, který rozumí českému hospodářství" a dokáže předjímat vývoj. Výběrové řízení na generálního ředitele ale podle ministryně není ještě ukončeno. "Žádného favorita nemám, rozhodneme pravděpodobně příští týden," řekla. K Babišovým námitkám uvedla, že při výběru nesmí rozhodovat stranická knížka.

Babiš v pořadu uvedl, že ho ministryně neinformovala. "To bych považoval za špatný vtip. Sociální demokracie hledá trafiky pro své lidi, ale myslím, že by to neměli přehánět," uvedl k případnému výběru Havlíčka.

Předseda opoziční KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že by bylo "minimálně zvláštní", pokud by se exministr Havlíček stal šéfem úřadu práce. Podle Jurečky by měl mít budoucí generální ředitel tohoto úřadu mít zkušenost s fungováním úřadů práce.

Havlíček byl ministrem průmyslu a obchodu ve vládě Bohuslava Sobotky v roce 2017, v této funkci strávil necelý rok jako nástupce Jana Mládka a předchůdce Tomáše Hünera. Většinu času působil na ministerstvu jako náměstek ministrů.

Místo v čele Úřadu práce se uvolnilo koncem loňského roku poté, co na funkci z rodinných důvodů rezignovala Kateřina Sadílková. V čele úřadu stála krátce už v roce 2011. Do ředitelského křesla se vrátila v listopadu 2015 poté, co zvítězila ve výběrovém řízení. Do výběru nového ředitele úřad vede šéf odboru kanceláře generálního ředitele Viktor Najmon.