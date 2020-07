Maláčová: Příspěvky na mzdy z Antiviru dostalo přes 56 tisíc firem

Příspěvky na mzdy z kurzarbeitového programu Antivirus získalo 56 527 firem. Stát dosud poskytl peníze na část náhrady či výdělku 708 tisíc pracovníků. Celkem zatím vyplatil 14 miliard korun. Novinářům to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Ve firmách v Česku pracují více než tři miliony zaměstnanců.

Program Antivirus, který má bránit propouštění, zahájilo ministerstvo práce 6. dubna. Vyplácejí se z něj dva druhy příspěvků. Podnik může získat 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či z uzavřených provozů do 39 tisíc superhrubé mzdy, tedy podporu A. Při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky je to 60 procent náhrady do 29 tisíc korun superhrubé mzdy, což je příspěvek B.

"Program Antivirus je nejlepší z vládních opatření. Má velký podíl na tom, že se daří držet zaměstnanost na velmi dobrých číslech," uvedla ministryně.

K 26. červnu evidovaly úřady práce podle údajů resortu 266 682 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v ten den dosahovala 3,64 procenta. Na konci února před začátkem koronavirové nákazy a nařízených omezení bylo nezaměstnaných 227 369 a nezaměstnanost byla na 3,0 procenta. Statistiky za červen zveřejní úřad práce příští úterý.

Na "áčku" stát do 28. června vyplatil podle údajů ministerstva 5,6 miliardy, na "béčku" pak 8,1 miliardy. Za březen výdaje činily celkem 3,5 miliardy, za duben 7,1 miliardy a za květen zatím 3,2 miliardy. Zatímco zpočátku kvůli karanténě a nařízenému uzavření provozů převládala podpora A, nyní se víc poskytuje příspěvek B.

Zaměstnavatelé nejdřív podávali žádost, po které s nimi úřad práce uzavíral dohodu. Poté, co ji podnik dostal a vyplatil celé náhrady, výdělky a odvody, poslal úředníkům vyúčtování. Po jeho vyřízení stát dorovnal stanovený podíl. V dalším měsíci pak firmy posílají už jen vyúčtování, o podporu znovu nežádají.

Program chválí odbory i zástupci zaměstnavatelů. Ti zpočátku kritizovali požadavky a pokyny, které podle nich byly nejasné. Čtyři pětiny žádostí a vyúčtování úřady práce kvůli chybám vracely. Některé firmy si pak stěžovaly i na to, že ani po vyplacení dubnových mezd neměly od státu ještě peníze za březen. Dokládaly to i statistiky resortu. Poslanci na květnovém jednání sněmovního sociálního výboru poukazovali také na to, že část podnikatelů sice od státu podporu ještě nedostala a týdny na ni čekala, už u nich ale byla kontrola.

Program pokrývá období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce srpna. V polovině prázdnin by vláda měla Antivirus vyhodnotit a dostat by měla také údaje o vývoji ekonomiky. Podle toho bude rozhodovat o případném ukončení, nebo prodloužení. Podle odborů a zaměstnavatelů by měl program pokračovat. Připravuje se také návrh dlouhodobého kurzarbeitu, který by se dal využívat při propadu v krizi.