Maláčová v Aréně Jaromíra Soukupa: Za výsledek voleb může celé vedení ČSSD

V úterní Aréně Jaromíra Soukupa došlo na palčivá témata posledních dní. V bouřlivém prostředí se Patrik Nacher (ANO), lídr SPD Tomio Okamura, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), Stanislav Grospič (KSČM) a Marian Jurečka (KDU-ČSL) se vyjádřili ke stále častějším útokům na politiky, rasismu nebo výsledkům eurovoleb.

V úvodu pořadu si Jaromír Soukup pro své hosty připravil hrací kostku, pomocí které si postupně zvolili otázku. Stanislav Grospič odpovídal jako první na otázku, co je jeho takzvané guilty pleasure, tedy potěšení, které má rád, ale stydí se za něj. "Málo věnuji pozornost serióznímu tisku," přiznal se. Shodou náhod odpovídal Marian Jurečka na totožnou otázku. "Rád jezdím v autě rychle, ale bodové konto mám kupodivu čisté," svěřil se. Do třetice na otázku odpověděla také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která přiznala, že si občas dopřeje cigaretu. "U nás v rodině se dědí, že umíme my chlapi dobře vařit. Vždy jsem tedy něco dobrého uvařil. Předkrm, hlavní chod a dezert a připravil jsem to před ní," odpověděl Okamura na otázku, jak se usmiřuje s přítelkyní. Nakonec Patrik Nacher odhalil své kuchařské dovednosti. "Nejlépe umím uvařit těstoviny na italský způsob. Moc mě italská kuchyně baví," uzavřel.

Následně přešel moderátor k aktualitám. Hostů se zeptal, jaký mají názor na útok na politika SPD Ladislava Jakla v prostředku veřejné dopravy. "Myslím si, že je to jasný politicky motivovaný útok. Seděl v metru a četl si v mobilu se skloněnou hlavou. Zeptali se ho, zda je za SPD a začali ho mlátit. Je to šedesátiletý člověk. Sluníčkářská média rozdělují společnost," vyjádřil se ke kauze Okamura. Následně reagovala Maláčová, podle které Okamura celou kauzu vyhrocuje. "Jakékoliv násilí je odporné, na tom se shodneme. Když se všem členům společnosti daří dobře, tak je nenávisti a závisti méně. A potom samozřejmě tolerance jinakosti. Když je někdo jiný, tak ho nemusím hned napadat," argumentovala. Dodala, že pokud mají lidé pocit spravedlnosti, tak emoce nejsou tak vyhrocené.

"Pokud jde o životní úroveň, tak se máme nejlépe za celou dobu, takže s tím nesouhlasím. Často společnost rozdělují média. Včera u hlavního nádraží jsem zaparkoval a někdo z kolemjdoucích měl průpovídky na Babiše, uviděl mě a začal na mě slovně útočit. Nikdy jsem něco takového nezažil. Násobí se to. Určitě to nemá souvislost s životní úrovní," oponoval však Nacher. Jurečka upozornil na útoky na Jiřího Dolejše nebo Petru Kvitovou, které považuje za stejně závažné a nedělá v lidech rozdíly. "Velkým dílem se na útocích podílí veřejná média a neziskové organizace. Politici by měli jít příkladem a ukázat, že je možné vést dialog jinak," vyjádřil se Grospič.

V další části pořadu moderátor upozornil na nedávnou kauzu s reklamou na Adidas. Čechy na sociálních sítích rozohnila reklama, ve které vystupuje černoch. Jednalo se však o jednoho z nejlepších basketbalistů současnosti Jamese Hardena. "Jinakost prostě vzbuzuje emoce. Rasismus je vážný problém v České společnosti," vysvětlila Maláčová. Grospiče se Soukup zeptal na údajnou cestu komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do neuznané a samozvané Doněcké lidové republiky. "Ano, byla to soukromá cesta. Je to zcela uzavřená věc, rozhodně to nešlo z veřejných peněz," argumentoval Grospič.

Zároveň dodal, že Česká republika nebyla podle jeho názoru nikdy rasistická. "Je zajímavé, že se k tomu vyjadřují lidé, kteří rasismus nikdy nezažili. Obdržím mnoho rasistických poznámek. Během demonstrací na Václavském náměstí jsem si vyslechl neuvěřitelné množství negativních poznámek a komentářů," rozohnil se během debaty předseda SPD Okamura.

Palčivým tématem posledních dní jsou také senioři. Soukup upozornil na to, že přece není možné, aby jenom přežívali, neměli na jídlo a základní potřeby. Dodal, že celkem 200 tisíc důchodců má měsíčně méně než 10 tisíc korun. "Senioři vybudovali naši ekonomiku. Důchody nejsou dávka. Oni si to předpláceli, pracovali. Mají právo dožít důstojně," vysvětlila ministryně v souvislosti s životní úrovní českých seniorů. "Minimální důchody já podporuji, ale doufám, že nebudeme navyšovat důchody těm, kteří nepracovali. Neměli by se mít stejně dobře," dodala. Zároveň upozornila, že rodiny potřebují především bydlení, školky a částečné úvazky.

Posledním tématem se staly výsledky voleb do Evropského parlamentu. Jurečky se moderátor zeptal, zda výsledky změní Evropu. "Je vidět napříč Evropou: sakra zamyslete se, musíte s tím něco dělat. Zároveň vidím signál, že je potřeba se starat o půdu a o vodu, aby tady mohly žít také další generace," odpověděl. Patrik Nacher jako člen vítězné strany hodnotí výsledky pozitivně "Každopádně jsme vyhráli. Samozřejmě jsou tady takoví, kteří opakují, že v Praze jsme byli až čtvrtí. Různě něco vymýšlí, protože se jim to nelíbí," vyjádřil se.

Maláčová však přiznala, že nedělní výsledek znamená jednoduše prohru. "Důvodů bylo vícero. Restart, který jsme zahájili, musí být dynamičtější. Kromě personální obměny musíme hledat řešení pro současné problémy, jako je drahé bydlení. Nejdůležitější je programová diskuze," uzavřela ministryně. Dodala, že za výsledek voleb nese odpovědnost celé vedení sociální demokracie.