Maláčová v Duelu Jaromíra Soukupa: Vládní krize? Na vině je Babiš

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijala pozvání ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Řeč byla o důchodech, minimální mzdě, ale také o situaci na ministerstvu kultury a premiéru Andreji Babišovi.

V úvodu pořadu se moderátor Maláčové zeptal, jak hodnotí výměnu ministra kultury a vzniklou vládní krizi. "Nejraději bych se k tomu vůbec nevracela. Měla to být otázka pouze několika dní, tedy rychlá akce. Poměrně se to protáhlo, ale v tuto chvíli to považuji za vyřešené. Já si myslím, že je tam podíl chyb na všech stranách, ale největší je na straně premiéra Andreje Babiše," sdělila svůj názor ministryně. V souvislosti s premiérem Soukupa také zajímalo, jaké stanovisko zaujme sociální demokracie v případě, že Babiše skutečně obžalují.

"Asi se shodneme na tom, že komunikace prostřednictvím státního zastupitelství nebyla šťastná. Počkáme si však na oficiální stanovisko. My jsme samozřejmě připraveni, že může jít Andrej Babiš k soudu. Nechme ale justici pracovat, nevíme, jak to dopadne," uvedla Maláčová a dodala, že je kolem případu mnoho spekulací. "Věřím v českou justici a její nestrannost. Pravděpodobně však s podobnou konstelací počítalo," uvedla.

Dalším tématem se staly starobní důchody, které představují pro sociální demokracii velké téma. "Pro sociální demokracii byla podpora seniorů vždy priorita. Pravicová vláda říkala, že není podstatné, jaký mají důchod současní senioři, ale jestli budou peníze na důchody v budoucnu. Říkám, že je to nesmysl, na důchod má právo každý, tedy i ti současní senioři, a i ti budoucí," uvedla ministryně a dodala, že hlavní problém spatřuje v tom, že pravicové vlády neinvestovaly do generací, které nám předaly zemi. "Vždy jsme bojovali za vyšší důchody. Současní senioři vybudovali naši zemi. Zaslouží si mít jistotu a klid, když čtyřicet let pracovali," argumentovala Maláčová.

Soukup následně upozornil, že je v současné chvíli průměrný důchod 13 500, na což však přes milion důchodců nikdy nedosáhne. "Proto jsem podruhé navrhla zvýšení o 900 korun, nakonec pro to všichni zvedli ruku. Věřím, že bude do budoucna důchod přes 15 tisíc," reagovala politička a dodala, že se zabývá také samotou seniorů nebo problematikou vysokých nájmů.

Problém mezd a důchodů

Moderátor se v souvislosti s otázkou seniorů zeptal také na volební preference, které nejsou pro sociální demokracii příznivé. Zajímalo ho, zda se ČSSD podaří získat nazpět jejich přízeň. "Jsem si jistá, že se nám to podaří. Pochopí, že my se za ně pereme a bojujeme. Senioři nepotřebují pouze penze, ale také bydlení, kvalitní péči, bezbariérový přístup a podobně. Uděláme pro to maximum," slíbila Maláčová.

Následně Soukup stočil téma hovoru ke mzdám a uvedl, že považuje za problematickou mimo jiné strukturu průmyslu. V současné chvíli je na úrovni 13 350 korun. "Je to skutečně pořád málo. Jsme na polovině toho, co má Německo, přitom jsme na 90 procentech výkonu v EU. Ekonomika je u nás založena na levné pracovní síle, což byla v minulosti naše komparativní výhoda. V devadesátých letech tady chyběly odbory. V tuto chvíli však máme šanci to napravit, když máme ekonomický růst," uvedla ministryně.

Maláčové se také zeptal, zda se přiklání k názoru, že když se bude podnikům dařit, tak budou peníze ne mzdy. Nebo spíše souhlasí s tvrzením, že to ta nefunguje a majitelé firem, si peníze nechají. "Jsem spíše na straně odborů, majitelé si ten růst nechají. Na Slovensku budou mít od ledna 2020 minimální mzdu ve výši 15 tisíc korun, proč si to může dovolit ekonomika, která je méně výkonná. Já bych chtěla, abychom měli minimální mzdu 14 700, což je určitý kompromis," řekla. Premiér Andrej Babiš však požaduje necelých 14 tisíc. "Pevně doufám, že vyhraju. Za minimální mzdu pracuje 150 tisíc lidí, není to málo," argumentovala v pořadu ministryně.

Soukup se tedy zeptal, jakým způsobem je možné akcelerovat růst mezd. Maláčová odpověděla, že je důležitý tlak vlády především na minimální mzdu. "Velmi důležitá je infrastruktury, rychlý internet, věda a výzkum a vzdělané obyvatelstvo, dodala Maláčová.