Maláčové chybí dvě miliardy korun, tlačí ke schůzi s vládou

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce kvůli chybějícím dvěma miliardám korun v sociálních službách v příštích dnech iniciovat jednání vlády. Zúčastnit by se ho měli také zástupci Asociace krajů. Pro stabilizaci sociálních služeb se ministerstvo peníze pokusí získat, řekla ve čtvrtek novinářům po jednání sociální komise Asociace krajů v Modré na Uherskohradišťsku ministryně. Nepřipouští si, že by se potřebné peníze v rozpočtu nenašly.

"My jsme se na jednání s představiteli Asociace krajů zodpovědných za sociální oblast shodli, že je potřeba sociální služby dofinancovat," řekla Maláčová. Sociální služby podle ní potřebují více peněz především z důvodu stárnutí společnosti, nárůstu poskytovaných služeb a také kvůli postupnému růstu mezd a platů lidí, kteří v nich pracují. V posledních letech se přesto podle Maláčové podařilo sociální služby značně stabilizovat.

Radní Zlínského kraje Michaela Blahová (KDU-ČSL) ČTK řekla, že peníze scházejí ve všech oborech sociálních služeb. "Jen ve Zlínském kraji jde zhruba o 157 milionů korun. Pokud se peníze nenajdou, poskytovatelé sociálních služeb avizují, že by mohlo dojít k propouštění pracovníků, protože by neměli finance na to, aby je udrželi a zaplatili. Je skutečně velmi důležité pracovníky ocenit, protože jinak odejdou do jiných oblastí, kde budou lépe zaplacení, a troufám si říct, že mnohdy za méně namáhavou práci," uvedla Blahová. S odchodem pracovníků by podle ní mohlo dojít ke snížení kvality poskytovaných služeb a zbrzdění jejich rozvoje.

Dotace na sociální služby rozdělují kraje na každý rok. Dostávají na ně peníze od ministerstva práce. Původně pro letošek usilovaly o 20,38 miliardy korun. Dostaly 15,12 miliardy. Vláda pak schválila ještě zvýšení platů a zvláštních příplatků. S výdaji na ně dotace už ale nepočítala.

Kraje a poskytovatelé si na nedostatek peněz na služby pro seniory, postižené a další potřebné stěžují téměř každoročně a žádají o doplacení. "Je to věc, která, tak jak slýchávám, se řeší každý rok," řekla ministryně. Před měsícem vedení Asociace krajů mluvilo o chybějící částce 1,92 miliardy korun. Nyní jde podle Maláčové o částku dvě miliardy korun.

Opoziční strany chtějí kvůli nedostatku peněz v sociálních službách svolat mimořádnou schůzi Sněmovny. Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného na péči o seniory, handicapované a další potřebné chybí už přes dvě miliardy korun a mnoha zařízením hrozí, že budou muset propouštět. Podle jeho informací hrozí nedostatek pečovatelek a ošetřovatelů a dalších profesí, které se starají o klienty v denních stacionářích, domovech pro seniory i v azylových domech pro matky s dětmi.

Maláčová plánuje, že by se dotace na sociální služby zařadily mezi povinné výdaje státního rozpočtu. Poskytovatelé by tak na ně měli ze zákona nárok, nyní ho nemají. Financování by navíc mělo být víceleté. Návrh novely chce ministryně vládě předat na podzim.