Manuál se musí jednotlivým školám uzpůsobit, shodli se ředitelé

Manuál k fungování škol při epidemii koronaviru v novém školním roce, který publikovalo ministerstvo školství, není dogma, musí se přizpůsobit podmínkám jednotlivých škol. Shodli se na tom ředitelé některých moravskoslezských škol. Školy se na zahájení výuky po prázdninách připravují oproti předchozím letům i netradičně. Shánějí dezinfekci a monitorují zásoby roušek.

"Jsme připraveni. Manuál se budeme snažit dodržet. Podle mě je srozumitelný a vidím v něm dostatek prostoru, abych vše přizpůsobil podmínkám naší školy. Myslím, že pokud k tomu kolegové přistoupí s nadhledem, mohou to udělat stejně," řekl ředitel Základní školy v Ludgeřovicích Karel Moric.

Volnost pro přijímání opatření, kterou ředitelé mají, považuje za podstatné i ředitelka Základní školy Provaznická v Ostravě-Hrabůvce Libuše Přikrylová. "Toto by mělo v manuálu být uvedeno velkým písmem. Že vše záleží na podmínkách v jednotlivých školách a na ředitelích," řekla. Podle ní vždy jen ředitel konkrétní školy může požadované podmínky aplikovat pro svou školu. "Vědět by to měli rodiče. Že ne na všech školách bude vše fungovat úplně stejně. Že vždy bude záležet na ředitelích," uvedla Přikrylová.

Co se týče vyučování, čekají učitele podle Morice dva úkoly. "Nejprve během září zmonitorujeme, jak na tom jsou žáci s učiteli z minulého školního roku. Pokud zjistíme, že jim něco chybí, doplníme to do učebního plánu letošního roku," řekl. Dodal, že po celý rok pak sborovna bude pracovat na redukci učiva. Toho by podle Morice mělo být méně i o deset procent. "V některých předmětech i více," řekl. Cílem podle něj je výuku zatraktivnit. "Aby to nebylo jen o biflování, ale více o praktických zkušenostech. Tak si toho totiž žáci i více zapamatují," míní.

Školám chybějí peníze

Podle Přikrylové na její učitele zase čekají kurzy pro lepší zvládnutí on-line výuky. "Na tu jsme připravení více než v březnu. Musíme ale na tom ještě zapracovat," řekla. Dodala, že ale škole chybějí peníze, aby mohla nakoupit potřebnou výpočetní techniku pro učitele či pro děti, které nemají k počítačům doma přístup. "Můžeme z vlastních zdrojů pomoci jen části dětí," řekla. Dodala, že během karantény si ale jak děti, tak rodiče a učitelé na výuku na dálku zvykli.

Škola má podle Přikrylové ještě z dob karantény velkou zásobu roušek. "Máme jich opravdu hodně. Šili nám je rodiče, také jsme hodně spolupracovali s Adrou. Takže je nyní připravujeme, aby je dostaly děti, které roušky do školy nepřinesou. I když předpokládáme, že většinu rodiče vybaví," řekla.