Markéta Pekarová Adamová je již téměř tři roky předsedkyní Sněmovny

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová je již téměř tři roky předsedkyní Poslanecké sněmovny. Poslankyní je již 11 let a v čele TOP 09 stojí od roku 2019. Letos 2. října oslaví Markéta Pekarová Adamová čtyřicetiny.

Rodačka z Litomyšle Pekarová Adamová vystudovala andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii a management v průmyslu na ČVUT. Pracovala v obchodním oddělení telekomunikačního operátora T-Mobile, mezi roky 2008 a 2010 působila v personální a vzdělávací agentuře. Jako dobrovolnice pomáhala v dětských domovech v Arménii a Maroku, pracovala s postiženými lidmi v Srbsku a spoluorganizovala dětské tábory a akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v Česku.

Do TOP 09 vstoupila v roce 2009 krátce po jejím vzniku, předtím se politicky neangažovala. Do vyšších pater politiky se dostala v roce 2013, kdy ji úspěch TOP 09 vynesl do Sněmovny i z šestého místa kandidátky (v Praze tehdy strana získala sedm poslanců). O čtyři roky později kandidovala jako pražská dvojka za Karlem Schwarzenbergem a v roce 2021 jako pražská volební jednička koalice Spolu. Ve Sněmovně byla mj. místopředsedkyní poslaneckého klubu TOP 09 a předsedkyní podvýboru pro lidská práva. V dalším volebním období byla místopředsedkyní výboru pro sociální politiku a zasedala také ve výboru pro životní prostředí. V letech 2010 až 2018 byla také zastupitelkou a v letech 2010 až 2014 i radní městské části Praha 8.

V listopadu 2015 byla zvolena místopředsedkyní strany, o dva roky později první místopředsedkyní. Už v roce 2017 se hovořilo o tom, že by se mohla ucházet o předsednické křeslo uvolněné Miroslavem Kalouskem, kvůli kterému do TOP 09 vstoupila, nakonec ale na funkci nekandidovala. "Budoucí předseda by měl nasadit tisíc procent svého času a energie do toho, aby stranu postavil na nohy, a já si myslím, že když chci děti, tak by to bylo příliš velké sousto," řekla tehdy.

V roce 2019 se již rozhodla do souboje o předsednické křeslo jít. "Před dvěma lety jsem ještě nebyla zkušená natolik, abych byla schopna zvládnout případně obě role. To se změnilo. Navíc mám perfektní zázemí, úžasného manžela, takže věřím, že by se mi vedení strany a založení rodiny podařilo skloubit," řekla v roce 2021 v rozhovoru pro Právo. "Děti chci mít stále, jen to není tak jednoduché," svěřila se už dříve týdeníku Respekt.

Ve volbě předsedy porazila v listopadu 2019 senátora Tomáše Czernina, když získala 96 hlasů, Czernin o 15 méně. V listopadu 2021 ji celostátní sněm TOP 09 potvrdil ve funkci na další dva roky, neměla protikandidáta a ve volbě získala 163 ze 176 hlasů. Rovněž loni neměla při volbě předsedy protikandidáta, získala 142 hlasů ze 177.

V politice se zaměřila na sociální věci, mezi lety 2010 a 2014 měla resort na starosti jako radní Prahy 8. K problematice lidí různými způsoby znevýhodněných má blízko i kvůli svým blízkým, její mladší bratr se narodil s chybějícími obratli a strávil dětství v "korzetu".

Když byla v listopadu 2021 zvolena předsedkyní Poslanecké sněmovny, stala se teprve druhou ženou v této funkci. Před ní vedla od června 2010 do srpna 2013 tuto parlamentní komoru současná senátorka Miroslava Němcová (ODS). Do čela Sněmovny usedla ve svých 37 letech, tedy jako druhý nejmladší politik; primát zůstal Janu Hamáčkovi (ČSSD), který byl předsedou sněmovny zvolen v listopadu 2013 zhruba tři týdny po 35. narozeninách.

Po volbách do Sněmovny na podzim 2021 se o ní spekulovalo jako o možné ministryni práce a sociálních věcí.

Jako předsedkyně Sněmovny je Pekarová častým terčem kritiky, především od opozice. V dubnu 2023 opoziční hnutí ANO a SPD neprosadila odvolání Pekarové Adamové z funkce. Opozice vytýkala šéfce Sněmovny způsob řízení schůzí dolní komory, především údajné stranění vládnímu táboru. Pekarová Adamová označila důvody za liché. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) byl útok na ni bezdůvodný a zástupný, opozice se podle něho chtěla vymezit proti koaliční vládě.