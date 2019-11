Markéta Pekarová Adamová vystřídá Pospíšila ve vedení TOP 09

Opoziční TOP 09 povede další dva roky poslankyně a dosavadní první místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Delegáti sněmu jí v dnešní volbě stranického předsedy dali přednost před senátorem a nynějším řadovým místopředsedou Tomášem Czerninem. Ten je jediným kandidátem v nynější volbě prvního místopředsedy TOP 09.

Pekarová Adamová vystřídala v čele TOP 09 europoslance Jiřího Pospíšila. Pospíšil se o předsednické křeslo znovu neucházel.

Nová šéfka TOP 09 dostala ve volbě předsedy 96 hlasů, Czernin o 15 méně. Hlasovalo 178 delegátů, jeden lístek byl prázdný. Pekarová Adamová se stala čtvrtým předsedou nyní druhé nejmenší opoziční sněmovní strany. TOP 09 by měla vést i do příštích voleb do Sněmovny v roce 2021 a už příští rok do krajských a senátních voleb.

Pekarová Adamová bývá řazena k liberálnějším politikům oproti Czerninovi, jehož orientace je konzervativnější. TOP 09 se jejím zvolením stala jedinou parlamentní stranou, v jejímž čele stojí žena.

"Věřím, že spolupráce našich stran v Poslanecké sněmovně a Senátu bude pokračovat stejně tak úspěšně jako v minulých letech," blahopřál političce na twitteru předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Její zvolení ocenil i předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan. "Tak jak jsem ji poznal za poslední dva roky ve Sněmovně, můžu s klidným srdcem říci, že bude kolegům dobrou šéfkou. A TOP 09 pod jejím vedením partnerem pro další spolupráci demokratických stran," uvedl.

Rezervovaněji se ke zvolení Pekarové Adamové do čela Top 09 vyjádřil předseda KSČM Vojtěch Filip. "Nezbývá, než pogratulovat. Patří ke slušnému vychování popřát, je však k čemu?," dotázal se řečnicky. V projevech na sjezdu Top 09 podle něj zazněly nástiny programu, a tím je výzva pro pravici, aby se spojila proti premiérovi a těm, kteří se TOP 09 nelíbí, nevyjímaje KSČM. "Rozhodnutí občanů, vycházející z řádných voleb, je pro ně jen cár papíru. Diktát strany, která je na hranici volitelnosti do Poslanecké sněmovny, je neuvěřitelným příkladem nadutosti a nesoudnosti," uvedl Filip v tiskové zprávě.