Materiál k aukci mobilních kmitočtů vláda neprojednala

Materiál o návrhu postupu a podmínek pro výběrové řízení k chystané aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz byl z pondělního programu vlády stažen. Informoval o tom po jednání kabinetu ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Podle něj se debata o dokumentu povede ještě mimo vládu.

Materiál ministerstva průmyslu a obchodu uvádí, že chystaná aukce kmitočtů by mohla vynést okolo osmi miliard korun, podobně jako předchozí soutěž o frekvence pro LTE v roce 2013.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) již dříve oznámil, že soutěž by měla začít ve druhé polovině letošního roku tak, aby skončila na začátku roku 2020. V pololetí příštího roku by operátoři mohli získat vysoutěžené kmitočty.

Frekvence v pásmu 700 MHz se uvolní po přechodu televizního vysílání na nový standard DVB-T2 v příštím roce, pásmo 3,4 až 3,6 GHz je volné. Jedním z hlavních dodavatelů infrastruktury pro sítě 5G je čínská Huawei, kterou tuzemský Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) označil za bezpečnostní riziko. Případné vyloučení firmy Huawei z budování 5G sítí by mohlo podle odborníků jejich spuštění v tuzemsku zpozdit.

Úřad také počítá s tím, že by lákal čtvrtého mobilního operátora ke vstupu na trh přednostní možností podat nabídku na vyhrazený blok deset MHz z celkových 30 MHz v pásmu 700 MHz. Nový operátor by vedle třetiny z nabízených frekvencí zároveň získal právo na národní roaming v sítích stávajících operátorů do doby, než postaví síť vlastní. Frekvence mají operátoři získat na 15 let.

Operátoři, kteří v aukci získají frekvence v pásmu 700 MHz, by podle dosažené velikosti spektra měli mít povinnost podat nabídku do veřejné zakázky ministerstva vnitra na zajištění komunikace krizových a bezpečnostních složek. Proti původnímu záměru tak ministerstvo vnitra nezíská část nabízených kmitočtů na vybudování vlastní sítě pro bezpečnostní složky.

Sítě 5G umožňují datové přenosy o rychlosti přes jeden Gbit/s, což je desetinásobek v současnosti dosahovaných rychlostí v sítích LTE. Mají umožnit rozvoj oblastí, jako je autonomní řízení nebo internet věcí.

V Česku je 14,5 milionu aktivních SIM karet. Více než 93 procent využívá služby operátorů O2, T-Mobile a Vodafone, zbytek se připojuje přes virtuální mobilní operátory.