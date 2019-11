Matoušová: Otec nemůže naplnit dítě pocitem bezpečí. Nerodil

Ženy s květinovými čelenkami ve vlasech se v lese omlouvají mužům za přebírání jejich role. Video, jehož autorkou je speciální pedagožka Miloslava Matoušová, zakladatelka programu Žena je láska, vyvolalo na sociálních sítích rozporuplné reakce. Podle ní je žena tvůrkyní vztahu a muž má chránit rodinu. Každý má svou úlohu. "Předškolní zařízení, kde jsou děti bez matek, je chybný model," řekla mimo jiné Matoušová v rozhovoru pro on-line deník TYDEN.CZ.

Jaké je poselství videa, ve kterém se ženy omlouvají mužům?

Video "Vzkaz mužům" nebylo mířeno na širokou veřejnost, ale pro naše fanoušky, kteří ví, o čem projekt Žena je láska je a k čemu slouží. Díky projektu se žena navrátí ke svému ženství a praktickému žití ženské energie, a tím dovolí muži žít tu jeho. Tím se partnerství přirozeně zharmonizuje. Stalo se to tak u mě a děje se to i v životech žen, které vykročí na cestu vědomého ženství.

Bojuje program Žena je láska proti feminismu a emancipaci, jak se někteří komentující nechali slyšet?

Projekt nebojuje s ničím. Feminismus a emancipace je super věc a je něco úžasného, co jsme jako ženy ve společnosti dokázaly. Ovšem - jsme skutečně všechny tak šťastné se svými muži, v našich rodinách? Nedovedla nás idea rovnocennosti s muži do opačného extrému, kdy sice jsme rovnocenní, ale nedostáváme od mužů nic, co by nám dělalo radost?

Jak to myslíte?

Proč by muži měli pomáhat nám ženám, proč by nám měli dát přednost galantně ve dveřích, když my je k ničemu nepotřebujeme a dáváme jim najevo, jak si jich nevážíme. Pak ani my od nich žádnou úctu nedostáváme. Jsme rovnocenní, ale nejsme stejní, protože jsme protipóly. Jako protipóly ale do sebe krásně zapadáme, naše těla jsou stvořena pro to, aby do sebe zapadala. Teď to jen naučit naši mysl a dát to do praktického žití.

Co znamená vědomé ženství, které tak často zmiňujete?

Jde o stav, kdy víte o svých danostech - darech, ale i chybách, které vnímáte jako výzvu k tomu je překonat, zvládnout je, posunout se, stát se lepším. Buď vás k vědomému životu vedou vnější okolnosti, nebo se to snažíte zjistit sám a dřív, než narazíte na problémy buď v podobě nemocí nebo problémů ve vztazích či práci. Pokud vím, kdo jsem, kde jsem a proč tu jsem, zákonitě vím i co mám dělat, čím si život naplnit.

Všechny protagonistky ve zmíněném videu jsou vědomé ženy, které mají silnou lásku k sobě, jsou sebevědomé a naplněné, a právě proto mohou beze strachu lásku dávat dál. Tím, že se omluví a požádají o odpuštění, nemohou o sebelásku a sebevědomí nikdy přijít, naopak je takové vyznání posiluje.

Ve videu "puťka domácí" říkáte, že správný chlap chodí do práce, nosí domů peníze, aby mohla být žena doma s dětmi. Rozdělujete tam mateřské a chlapské povinnosti. Není to už překonaný model?

Mužsko-ženskou energii nezmění žádná civilizace. Je to energie, která existuje nezávisle na člověku a my ji můžeme jen rozumět a použít, nebo nerozumět a nevědomě narážet. Vůbec nejde o to, zda na mateřské je muž a žena vydělává peníze. Jde o to, zda ve vztahu k sobě fungují každý ve své energii.

Ale současně vím, že děti potřebují matku, a to do šesti let, protože spojením s matkou získávají pocit bezpečí, který je základem vztahu k sobě. Proto si myslím, že předškolní zařízení pro děti jsou chybný model, tedy pokud tam jsou děti samy bez matek. Dneska je už mnoho předškolních zařízení, kde se děti sdružují víc jako rodina, komunita, než jako školka - předstupeň školy, kde jsou dané role. Já jsem obecně pro svobodné školství, ale to je mimo toto téma.

Dítě do šesti let podle vás nepotřebuje tátu?

Určitě dítě potřebuje oba rodiče, ale každého jinak. Máma je bezpečí zblízka a táta bezpečí zdálky. Dítěti stačí, když má od táty jistotu, že je vše ok. Muž přináší do rodiny řád a pro dítě hranice. Neznamená to, že si muž nemá se svými dětmi hrát a do šesti let si jich nevšímat, ale to, že jeho role přichází až poté, kdy je dítě naplněno od matky pocitem bezpečí. To otec bohužel udělat nemůže, protože nerodil.

Často zmiňujete, že by měla být žena v partnerství pasivní a odkazujete na rady vašeho tatínka a babičky. Nejsou to však rady, které "seděly" v minulém století?

Já mám naopak pocit, že se všichni vracíme do minulosti k základním pravdám a jednoduchým pohledům, které nám dávají smysl. Západní civilizace je tak zahlcena informacemi, že zapomněla na to podstatné v životě. Jde o to být šťastný. Najít, co mě naplňuje a to dělat. Milovat a být milován. Pro mne jsou všechny jednoduché myšlenky, které mi v životě pomáhají, velmi cenné a moc ráda je aplikuji, i když jsou třeba několik století staré. Myslím, že by nám návrat k jednoduchosti života vyřešil spoustu společenských problémů. Proto i to, co předávám ženám programem Žena je láska, je tak jednoduché, že to každá pochopí a zvládne. Pokud chce.

Zaujala mě také myšlenka, že partnerství není půl na půl, ale tvůrkyní je žena. To už ale potom není partnerství, ne?

V partnerství si jsme rovni, ale nejsme stejní. Muž má svou úlohu a žena také. Tvůrkyní vztahů a rodin je žena, je to její přirozená role. Mužova role je jiná, třeba ochránit rodinu v případě nebezpečí. Mnoho žen bere jako samozřejmost, že muž brání ženu v případě ohrožení, ale že by jen ona měla dělat také něco odlišného od toho, co dělá muž, to se jí nechce. Ve věcech, které má dělat žena, chceme, aby vše dělal i on. Ale mužské starosti se nás netýkají. To je partnerství půl napůl podle představ mnoha žen. Proto jim to nemůže fungovat.

Někteří muži však touží po sebevědomé ženě, která se dokáže o všechno postarat. Vy však mluvíte jen o jednom modelu partnerství. Chápu to správně, že nabízíte jednu z mnoha cest?

Všichni muži touží po sebevědomé ženě, ale ne po ženě, která se dokáže o všechno sama postarat a k ničemu ho nepotřebuje. To je mýlka žen, že máme pocit, že to muži chtějí. Oni se jen přizpůsobili, protože my jsme jim jejich základní potřebu - postarat se o nás - sebraly. Všichni muži čekají na příležitost své ženě pomáhat, podporovat ji, milovat, nosit jí kytky, zařizovat pro ni všechno, o čem se ona jen zmíní.

Co je tedy podle vás definice sebevědomé ženy?

Je to žena, která ví, co jako žena tvoří, ale umí to dělat harmonicky s ženskou energií a ve spolupráci s mužem, zná způsoby, jak tvořit vztahy. Po takové ženě touží každý muž, i když možná za celý svůj život takovou nepotkal, a tak vůbec netuší, jak se s takovou ženou může cítit. A pak může být každá žena šťastná, protože se pro ni muž přetrhne. Pokud jsme mužem nebo ženou, pak žít jako muž nebo jako žena je prakticky jediným modelem, kterým můžeme dojít k harmonickému vztahu.

Co všechno se od vás mohou ženy naučit? Jaké programy nabízíte?

Ženy si v kurzu zdarma nebo v knížce mohou nejen svůj život uvědomit, ale najdou i pochopení všeho, co v partnerství prožívaly a dostanou nástroje, co mohou prakticky dělat pro to, aby byly jednoduše šťastné. Záměrem všeho, co pro ženy dělám, je, aby byly spokojenější, naplněnější a šťastnější s mužem, kterého milují, a on je. Je to neuvěřitelně jednoduché, ale není to snadné. V základu jde o to, že pokud žena dá muži jeho tři věci, které muž potřebuje - úctu, pocit potřebnosti a naplnění v sexu, tak muž dá zpátky ženě vše, co zase ona od muže potřebuje - pocit, že je pro něj jediná na světě, důvěrnou komunikaci a bezpečí a zajištění jí a jejich dětí.