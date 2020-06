Maturita bez povinné matematiky, pohodlnější správa daní či změny v zákoníku práce

Prezident Miloš Zeman ve středu podepsal několik novel zákonů, informoval o tom prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Změny mohou očekávat studenti středních škol a gymnázií. Novela daňového řádu by měla pomoci občanům při správě daní a obměnou projde i zákoník práce.

Povinná maturita z matematiky od příštího roku zavedena nebude. Maturanti budou moci tak jako dosud dát přednost zkoušce z cizího jazyka. Novela také znamená, že státní část maturit se omezí jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků se přesunou zpět do škol.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) zrušení povinné maturity z matematiky prosadil s tím, že je nejprve třeba proměna výuky tohoto předmětu. Matematiku si loni na jaře vybrala zhruba pětina maturantů, ale 15,5 procenta z nich neuspělo. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než předloni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice stoupala. Letos didaktický test z matematiky u maturit nezvládlo 17,5 procenta studentů. Společnost Cermat to zdůvodnila tím, že z matematiky chtělo maturovat více studentů než loni.

Novela počítá také s tím, že Cermat bude muset po maturitách zveřejnit zadání jejich společné části a rovněž správná řešení zadaných úloh. Stejnou povinnost bude mít Cermat i v případě přijímacích zkoušek na střední školy. Školy novelou získaly právo zakázat žákům používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení.

Plán zrušit povinnou maturitu z matematiky hodnotili už dříve někteří kritici jako populistický. Záměr naopak v uplynulých měsících podporovaly Unie školských asociací CZESHA, unie a konfederace zaměstnavatelských svazů a Česká středoškolská unie. Proti se vyslovila Asociace ředitelů gymnázií či Svaz průmyslu a dopravy.

Pomoc pro daňovou správu

Prezident rovněž podepsal novelu daňového řádu, která umožní vznik portálu MOJE daně. Projekt on-line finančního úřadu má umožnit hlavně občanům, aby si mohli spravovat své daňové záležitosti z domova nebo kanceláře. Novela přináší i další změny, má například zjednodušit kontrolní postupy.

Vznik portálu MOJE daně, tedy MOderní a JEdnoduché označila již dříve ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) za vlajkovou loď svého ministerstva. Systém by měl být podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé by měli mít lepší přehled o svých daňových povinnostech.

Dále novela umožňuje při vymáhání zajišťovacích příkazů využít nejen exekuci, která může fungování firmy ohrozit, ale i prohlášení o majetku nebo zástavní právo. V případě prohlášení o majetku nebude ochromena činnost firmy tím, že by neměla přístup ke svým penězům. O jeden měsíc se má prodloužit lhůta pro podání daňového přiznání, pokud ho poplatník podá elektronicky.

Předloha také snižuje veškeré sankce o šest procentních bodů. Nyní sankce vycházejí na 16 procent, nově by měly být deset procent. Současně se zvyšuje částka, od níž vzniká sankční úrok, na 1000 korun. Zavádí se možnost individuálně prominout pokutu za opožděné podání daňového přiznání nebo zúčtování. Úrok z nesprávně stanovené daně se zvyšuje na dvojnásobek po dobu, kdy je nesprávně stanovená daň vymáhána v exekučním řízení.

Sněmovna už jednou novelu daňového řádu s touto novinkou schválila, Senát ji ale poté vrátil s pozměňovacími návrhy. Při opakovaném hlasování před měsícem se už pro schválení předlohy nenašel dostatek hlasů. U předchozí novely vyvolával spory a kritiku opozice hlavně návrh na 45denní lhůtu pro vracení odpočtů na dani z přidané hodnoty. Aktuální návrh toto prodloužení neobsahuje.

Zákoník práce

Zákonné zakotvení sdílených pracovních míst, nová pravidla pro stanovení dovolené i podmínky vysílání pracovníků do zemí EU přinese novela zákoníku práce. Norma také uzákoní zavedení placeného volna navíc pro zaměstnance, kteří působí na dětských táborech, a změnu výpočtu renty ze ztráty na výdělku po pracovním úrazu.

Sdílené pracovní místo spočívá v tom, že se o jednu pozici dělí více pracovníků s kratším úvazkem. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od úpravy slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) již dříve uvedla, že její úřad plánuje takováto místa dotovat kvůli lepšímu sladění pracovního a rodinného života.

Dovolená se podle předlohy nově nebude poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu. Spojovala by se tedy s týdenní pracovní dobou a odrazily by se v ní snížené úvazky. Změna výpočtu renty ze ztráty na výdělku po pracovním úrazu má zajistit, aby se lidem, kteří rentu pobírají, vyplatilo znovu pracovat i na hůře placených místech.

Ustanovení o vysílání pracovníků reaguje na evropský předpis, který má mimo jiné omezit takzvaný sociální dumping s konkurováním nižší mzdou.

Novela zavádí pětidenní placené volno pro zaměstnance, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež. Náhrada jejich mzdy se bude počítat nejvýše z průměru v národním hospodářství. Zaměstnavatelům ji bude hradit stát, což si vyžádá asi 50 milionů korun ročně. Možnost využít už uzákoněného třítýdenního neplaceného volna se podle úpravy rozšíří i na sportovní soustředění dětí a mládeže.

Zaměstnavatelé podle novely už nebudou muset vydávat potvrzení o ukončení dohody o provedení práce. Dostávat jej budou nadále jen lidé se srážkami nebo s nemocenským pojištěním. Zákoník upravuje doručování písemností zaměstnancům i zaměstnavatelům. Situaci komplikovalo to, že si lidé poštu nepřebírali a že se firmy nenacházely na uvedené adrese z rejstříku. Nově se budou písemnosti považovat po určité lhůtě za doručené.

Norma zpřesňuje podmínky pro výpověď, kterou dá pracovník kvůli přechodu na jinou práci. Zvyšuje jednorázové odškodnění pozůstalých po pracovníkovi, který zemřel v práci, a úhradu za zřízení pomníku či desky. V případě odškodného to místo jednorázové částky nejméně 240 tisíc korun bude nejméně dvacetinásobek průměrné mzdy. Pro stanovení sumy se bude používat průměrný výdělek za první tři čtvrtletí předchozího roku. Nyní se na pomník poskytuje nejméně 20 tisíc korun, nově by to měl být aspoň 1,5násobek průměrné mzdy.