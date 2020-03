Maturity a přijímací zkoušky na SŠ by mohly být v červnu

Přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol, které byly uzavřeny kvůli pandemii nového koronaviru. Maturitní zkoušky se mají konat o týden později, pokud se školy otevřou do 1. června. Mají být do konce školního roku. Změny termínů přináší vládní návrh zákona, který podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Maturity by se nekonaly v případě, pokud by se školy otevřely až po 1. červnu. Nahradil by je průměrný prospěch na vysvědčení z předposledního ročníku školy a z pololetního vysvědčení posledního ročníku školy. Maturanti nebudou letos psát slohy z češtiny a cizích jazyků, pouze didaktické testy. Vyhodnocovat je bude organizace Cermat, která je připravuje.

Přijímací zkoušky na SŠ se uskuteční pouze v jednom termínu místo standardních dvou. Jednotná přijímací zkouška počítá s testy z češtiny a matematiky, zákon počítá i s náhradním termínem pro její absolvování.

Přesný termín maturit chce ministr školství Robert Plaga (za ANO) vyhlásit až po otevření škol. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, školy by mu podle návrhu měly umožnit komisionální přezkoušení, aby mohl maturitní vysvědčení získat také. V nouzovém případě, pokud by se školy otevřely až po polovině června, by podle Plagy mohly být přijímací zkoušky i v prvním týdnu v červenci.

Školy jsou uzavřeny od 11. března do odvolání. Státní maturity se podle původního plánu měly uskutečnit v dubnu a v květnu. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se měly konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna. K maturitám se podle statistik Cermatu přihlásilo zhruba 80 000 studentů a k přijímacím zkouškám na maturitní obory přibližně 95 000 dětí.

Termíny závěrečných zkoušek učňů, které se obvykle konají v červnu, by se podle návrhu ministerstva školství mohly upravit podobně jako u maturit. Stejné by u nich mohlo být i náhradní řešení při otevření škol po 1. červnu. Loni šlo k těmto zkouškám zhruba 27 500 učňů.