"Měl obří smůlu, vyměnil si směnu." Horníci pláčou po důlní tragédii

Vlnu empatie vyvolalo čtvrteční důlní neštěstí v podzemí Dolu ČSM. Při explozi metanu tam ve čtvrtek odpoledne zemřelo 13 horníků, deset dalších utrpělo zranění. Jde o jednu z nejtragičtějších událostí v historii samostatné České republiky. K budově vrátnice dolu celé dopoledne přicházeli současní i bývalí horníci zapalovat svíčky. U improvizovaného pietního místa se objevily i květiny. Obrázek svatého. Přišli i muži, kteří mrtvé horníky dobře znali. Dokonce s nimi pracovali v jedné směně. Se štěstím se ale výbuchu vyhnuli. Měli volno.

"Přišli jsme se rozloučit, byli to naši kamarádi. Jsme z jedné směny. Včera jsme ale měli volno. Měli jsme štěstí, oni ne," řekl polský horník Sebastian Makarowski. Pak se na chvíli odmlčel. "Martin, Kamil, Kryštof a Marek to jsou jejich jména. Tyto jsem znal, řadu let jsme spolu pracovali. Mohli jsme být na jejich místě," dodal.

S rodinami zemřelých kamarádů se ale neznal. Všichni byli z různých koutů Polska. Potkávali se jen v práci či na ubytovně. Co dál ještě muž, který v podzemí pro OKD pracuje 18 let, zatím neví. Do Vánoc máme volno, pak se uvidí. Těžko se nám ale pojede dolů," svěřil se.

Další z polských horníků, který se dopoledne na místo přišel podívat, uvedl, že dobře znal předáka směny, kterou v podzemí exploze zastihla.

"Byl to kamarád. Měl obrovskou smůlu. Včera (ve čtvrtek) měl fárat ráno. Vyměnil si to ale s někým za odpolední směnu. To se mu stalo osudným," řekl. Svíčku zapálil i Dominik Maniura. "Tady jsem pracoval šest let, v televizi jsem se dozvěděl, co se stalo. Zasáhlo mě to. Musel jsem přijet. Nemám slov," řekl.

Prvních 13 svíček na improvizované pietní místo přinesl Radomír Bartoň s kolegou. Pracují v jiném dole. Přesto neváhali a do Stonavy vyrazili.

"Stala se obrovská tragédie. Je jedno, jestli tady zemřeli Češi nebo Poláci. Každý, kdo na šachtě pracuje, to pochopí. V té díře jsme jedna rodina. Zasáhlo mě to, celou noc jsem nespal. I když jsem ty chlapy neznal," řekl. V minulosti sám menší výbuch metanu zažil. "Je to už dávno, byl mnohem slabší. Před tím se nedá utéct," řekl.

Svou pomoc přišel k dolu nabídnout i stonavský farář Roland Manowski. Podle něj je neštěstí o to větší, že se stalo tak krátce před Vánocemi. "Každý farář musí být tam, kde se lidem něco děje. Za horníky se můžeme už jen pomodlit. Pomoc ale potřebují pozůstalí," řekl. Památku obětí důlního neštěstí chce připomenout i během stonavské štědrovečerní půlnoční mše.

Podle hejtmana Ivo Vondráka (ANO) metan udeřil ve čtvrtek bez varování. "Tato oblast byla vždy výbušná. Výrony metanu jsou bohužel hodně náhlé a koncentrované. To je to největší nebezpečí. Nebylo žádné varování. Pokud vím, žádná čidla nehlásila překročení koncentrace metanu," řekl.

Poslanec Josef Hájek (ANO) v souvislosti s neštěstím vyzval poslance i veřejnost k příspěvku do sbírky vyhlášené kvůli pomoci pozůstalým. "Je to strašná tragédie, dlouho nepamatuji tolik hornických obětí," řekl Hájek, jenž v OKD v minulosti řadu let pracoval. Dodal, že se spojil se Spolkem svatá Barbora, který pomáhá dlouhodobě hornickým sirotkům. "Domluvil jsem se s nimi na vyhlášení sbírky na pomoc rodinám obětí," uvedl.

Přispět lze na bankovní účet 1657156389/0800 s variabilním symbolem 20122018, který odpovídá datu neštěstí. "My horníci jsme jedna velká rodina a vždy mezi námi byla velká solidarita. Ti lidé fárali na našich šachtách, je jedno, jestli je to Čech, nebo Polák," uvedl Hájek.