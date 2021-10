Méně než jeden z deseti nakažených je starší 65 let, v nemocnici každý druhý

Počty nových případů covidu-19 v posledních dvou týdnech výrazně rostou, většinu nakažených ale tvoří lidé v produktivním věku a děti. Méně než jeden z deseti nově nakažených covidem-19 je senior nad 65 let, u kterých hrozí vyšší riziko hospitalizace. Z příjmů do nemocnic pak nakažení senioři tvoří více než polovinu, denně jich je v posledních dnech kolem dvaceti. Průměrný věk hospitalizovaných za říjen je 56 let, u plně očkovaných 75 let. Vyplývá to z dat o nákazách, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví.

Očkovaných lidí je ve věku nad 65 let asi 80 procent. Část z nich je od druhé dávky už několik měsíců, kdy podle odborníků imunita získaná očkováním postupně klesá. "Proto je po šesti měsících nutná třetí dávka, hlavně u seniorů. Pokud nemoc symptomaticky prodělali a následně se očkovali, tak jsou celkem v bezpečí. Pokud však zatím jen dvě dávky vakcíny bez předchozí nákazy, tak po půlroce rychle na třetí," napsal na twitteru epidemiolog Rastislav Maďar.

Upozornil, že z 57 v neděli nově pozitivně testovaných seniorů nad 65 let bylo deset neočkovaných, jeden po první dávce a 46 po druhé dávce očkování. Možnost nechat si aplikovat třetí dávku zatím využilo asi 42 tisíc lidí. Podle dat o očkování ale bylo do 18. dubna druhou dávkou očkováno přes 873 tisíc lidí, kteří už v současné době mají nárok na třetí.

Aktuálně je ve skupině nad 65 let incidence, tedy počet nakažených za týden v na 100 tisíc lidí v této věkové skupině, asi 37,6. Situace není v celé ČR stejná, liší se v krajích i okresech. Incidence u seniorů v Moravskoslezském, Olomouckém či Jihomoravském kraji je desetinásobná než u stejně starších lidí v Libereckém nebo Královéhradeckém kraji a proti Praze asi dvojnásobná. Za týden se zvýšila nejvíc v Pardubickém a Plzeňském kraji.

Menší než u seniorů je incidence jenom ve skupině dětí do dvou let. Naopak u dospělých od 20 do 49 let je zhruba dvaapůlnásobná. U školních dětí je incidence proti seniorům zhruba pětinásobná. Ve věku šest až 11 let je nakažených 203 na 100 tisíc dětí, u dvanáctiletých až patnáctiletých 237 a mladých ve věku 16 až 19 let téměř 184.

Ve školách se daří nové případy snadněji odhalit, při nákaze jednoho ze třídy se jdou obvykle testovat všichni žáci. Mladí také patří mezi méně očkované. Děti do 12 let se zatím očkovat nemohou, ve věku 12 až 15 let vakcínu dostala zhruba třetina a ve věku 16 až 29 let přes 53 procent. U této skupiny je ale zájem mírně vyšší než u lidí ve věku 30 až 34 let.