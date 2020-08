Menší projekty byly odloženy, velké stavby krize nejspíše neohrozí

Pražské letiště odložilo kvůli krizi několik menších projektů. Čerstvě přerušilo výběr dodavatele nové detekce dronů, už dřív pak odložilo projekt výstavby páteřní dešťové stoky. Velké projekty, jako je rozšíření terminálu nebo stavba paralelní dráhy, by ovšem krize ohrozit neměla, letiště pokračuje s jejich přípravou. Řekla to mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.

K oběma zrušeným tendrům se chce letiště vrátit, při příznivém vývoji situace v letecké dopravě možná už v příštím roce. Nyní se však projekty staly obětí dopadů koronavirové krize. Pro detekci dronů, jejichž volné používání je v blízkosti letiště zakázáno, tak bude letiště zatím nadále využívat stávající technologie. Minimálně rok počká i stavba nové kanalizace a s tím spojené rozšíření pojezdových drah v její blízkosti.

Velké rozvojové projekty na zásadní rozšíření kapacity ovšem krize zatím nezastavila, a letiště tak pokračuje v přípravách. "Jedná se o projekty, které plánujeme s ohledem na dlouhodobý vývoj v letecké dopravě a s perspektivou několika příštích desetiletí," vysvětlila Pavlíková.

Velké projekty zahrnují především rozšíření druhého terminálu, které by mělo být dokončeno do roku 2028, a výstavbu nové paralelní dráhy, s níž by se mělo začít zhruba za pět let. Obě stavby by měly podle předběžných odhadů vyjít dohromady na asi 25 miliard korun. Letiště tím chce navýšit současnou kapacitu, protože loni se dostalo na její hranu, když odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících. Letos kvůli krizi provoz zhruba o dvě třetiny propadl, do budoucna však letiště počítá s postupným oživováním letecké dopravy.

Investice jsou podle letiště nutné, měly by posílit další ekonomický rozvoj země. Už před krizí tvořil cestovní ruch přes tři procenta tuzemského HDP a čtyři procenta zaměstnanosti. Podle letiště pak v budoucnu může každý jeden milion cestujících navíc vytvořit až tři tisíce pracovních míst. "Důležitost investic do veřejně prospěšné infrastruktury se navíc v souvislosti se stávající krizí ještě více posiluje," dodala Pavlíková.

Rozšiřování letiště má ovšem i své odpůrce. Vedle ekologických aktivistů jde především o některé městské části a obce v blízkosti připravované ranveje. Jde například o Suchdol nebo Nebušice. Proti výstavbě dráhy se vymezili i někteří pražští senátoři a zastupitelé, podle kterých by další rozšiřování letiště mělo negativní vliv na okolí. V červnu pak krajský soud zrušil vymezení paralelní dráhy v zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Podle soudu kraj nezohlednil některé zdroje hluku a emisí. O stanovisku k dráze by měla jednat i rada hlavního města. Téma chce otevřít náměstek primátora Prahy pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN), který se stavbou nesouhlasí. Nesouhlas či alespoň zdrženlivost k výstavbě již dříve dali najevo koaliční Piráti a Praha Sobě, naopak další koaliční strana TOP 09 se k ní staví vstřícněji.