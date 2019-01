Měsíc bez alkoholu. Ženy jsou hybatelem změny, říká iniciátor

Měsíc bez alkoholu. Pro někoho je to běžný standard, ale pro značnou část české populace nekonečné období plné utrpení. Potvrzují to alespoň statistiky, podle kterých se u nás za hranou rizikového pití pohybuje každý sedmý dospělý člověk. A nejedná se vždy o alkoholiky. Nejen to potvrzuje v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ iniciátor projektu Suchej únor Josef Petr.

Můžete popsat kampaň Suchej únor, pro ty, kdo o této akci nikdy neslyšeli? Jaká jsou vlastně pravidla?

Suchý únor je akce pro muže a ženy, kteří si chtějí prověřit svůj vztah s alkoholem. Jde především o to, aby ochutnali střízlivost. Je to něco, co spousta z nás nezažívá pravidelně. Jsou tací, kteří od té doby, kdy se poprvé na maturitním večírku opili, tak něco takového nezažili. Pravidla jsou zcela jednoduchá - celý únor se nenapít ani kapky alkoholu. Záleží vždy na tom, jak to člověk pojme. Pro některé je to opravdu velká výzva, posledního den v únoru postávají u ledničky a třepou se na pivo. Většině lidí ale střízlivost zachutná a mají tendenci si ji prodlužovat nebo výrazně zvolnit s konzumací alkoholu.

Kampaň běží už od roku 2013. Máte nějaká konkrétní čísla ohledně počtu lidí, kteří se v jednotlivých letech zapojili? Děláte průzkum?

Tohle je složité, protože účastníci se nemusí nikde povinně registrovat, takže máme pouze hrubé odhady. Minulý rok jsme dělali reprezentativní výzkum a vyšlo nám, že za těch prvních šest let drželo Suchý únor zhruba dvě až tři procenta lidí, což je asi 250 tisíc. Ale jsou to jenom odhady.

Jak lze poznat, že jsme závislí na alkoholu? Můžeme sledovat nějaké signály?

Nejlepší je alkohol na chvíli vysadit. Zjistím, co to se mnou dělá, s mojí psychikou a tělem. Pokud to nedokážu zvládnout, tak je potom vhodné se poradit s nějakým odborníkem, který mi k tomu může říct víc. Vůbec není ostuda nechat si od někoho poradit. Jestli se někdo ale hodně ostýchá, tak se může nejprve zeptat lidí ve svém okolí a rodiny. Protože pokud někdo problém s alkoholem má, tak to většinou okolí zaregistruje a jenom se mu to třeba bojí říct.

A vaše iniciativa přímo spolupracuje s psychology a adiktology?

Kampaň má odborné partnery. Jednak kliniku adiktologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné zdravotní nemocnice a pak Národní ústav duševního zdraví. Konzultujeme s nimi všechny odborné výstupy.

Považujete přístup české společnosti k alkoholu za velmi benevolentní?

Rozhodně ano, potvrzují to také statistiky. Poslední srovnávací studie Světové zdravotnické organizace nás zařadila na třetí místo na světě ve spotřebě čistého lihu. Jsme hned za Litvou a Moldavskem. Státní zdravotní ústav uvádí podobná čísla. Za hranou rizikového pití se pohybuje určitě více než jeden milion lidí, což je zhruba každý sedmý dospělý člověk. Neznamená to, že by byli závislí na alkoholu, ale znamená to, že pijí víc, než je zdravé. Potom už je tam tenká hranice, protože se jedná o rizikovou spotřebu.

Proč jde vlastně o únor, a ne například o březen? Je to náhoda?

Je to náhoda, lidi si většinou myslí, že jsme ho zvolili, protože je to nejkratší měsíc v roce, ale je to z úplně jednoduchého důvodu. Před sedmi lety jsme přemýšleli, co bychom mohli udělat pro české muže na poli péče o zdraví. Když jsme přišli na tenhle nápad, tak byl zrovna leden a řekli jsme si, že to chceme hned zrealizovat, a udělali jsme událost na facebooku.

Akci pořádá iniciativa Liga otevřených mužů. Cílíte především na muže nebo se mohou zapojit také ženy?

Kampaň byla prvních šest let zaměřená primárně na mužské zdraví a stalo se nám, že se do ní začaly spontánně zapojovat ženy. Rozhodli jsme se proto jít tomu přirozenému procesu naproti. Aby muži skutečně udělali něco pro své zdraví, tak to chce zapojit opravdu všechny dostupné zbraně a myslím si, že ženy jsou v tomhle platným hybatelem změny. Stále však platí, že muži konzumují alkohol více než ženy. Ze statistik vychází, že je to čtyři ku jedné. Jednak v míře spotřeby alkoholu, tak i v počtu osob, které se pohybují za hranou rizikového pití.