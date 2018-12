Město řeší opravu Vřídelní kolonády, chystá nové řešení

Karlovy Vary možná přepracují plán na opravu technologií pod Vřídelní kolonádou. Místo původně plánovaného přesunu takzvané krenotechnologie - technologie na úpravu vřídelní vody, dočasně mimo kolonádu připravuje město zpevnění podzemních prostor bez nutnosti stěhování, řekl náměstek primátorky Petr Bursík (ODS).

Krenotechnologie je velmi specifické zařízení, které částečně odstraňuje plyny z minerální vody. Lze si je představit jako rozsáhlý soubor trubek. "Připravujeme nové technické řešení, které spočívá v tom, že stávající krenotechnologie zůstane tam, kde je, a vytvoří se speciální betonová konstrukce stropu tak, abychom ochránili nádrže na jímání vřídelní vody i technologii. Toto řešení by bylo výrazně finančně levnější a i odhadujeme dobu realizace jen na čtyři až pět měsíců," uvedl Bursík.

Kolonáda ze 70. let 20. století je v místě původního vývěru Vřídla v havarijním stavu. Pod podlahou je navíc technologie jímání a úpravy vřídelní vody, která se pak potrubím rozvádí do lázeňských hotelů. Minulé vedení města chtělo technologie dočasně umístit do speciálních kontejnerů mimo objekt kolonády, a pak podzemí opravit a zpevnit.

Podle Bursíka, pokud se ukáže návrh řešení jako proveditelný, mohla by oprava vydržet, než město vybere v architektonické soutěži novou podobu Vřídelní kolonády. Součástí rekonstrukce by ale měla být i další opatření jako zajílování koryta řeky Teplé tak, aby nedocházelo k divokým vývěrům Vřídla a také regulační vrty, které by upravovaly tlak horké minerální vody.