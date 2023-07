Město Sokolov hledá lékaře specialisty

Sokolov hledá lékaře do nového zdravotnického zařízení, které připravuje v objektu bývalé hygienické stanice v centru města. Počítá se v něm s několika ordinacemi pro lékaře, kteří ve městě nejvíce chybí, tedy zubaři, pediatři či ambulantní specialisté. Nabídnout jim může také různé benefity, třeba výhodné nájemné ordinací. Novinářům to dnes řekl starosta Petr Kubis (ANO).

Záměrem města je v přízemí budovy vybudovat několik ordinací zubařů, kde by byla zajištěná také zubní pohotovost, která v regionu chybí. Součástí by byl také rentgen. V dalších patrech by pak místo mohli najít pediatři, kterých je ve městě také velký nedostatek. Několik dětských lékařů v poslední době odešlo do důchodu a noví zatím nepřicházejí.

Se zájemci o ordinaci by chtělo město uzavřít už smlouvu o smlouvě budoucí. "Jde o to, abychom měli určité garance, že si to nerozmyslí po dobu dvou let, kdy se bude hygiena budovat," řekl Kubis.

Radnice už má příslib asi osmi lékařů, kteří by v nich mohli začít ordinovat. "Jednáme s lékaři přímo z našeho města, kteří mají zájem. Pro nás je důležité, aby přicházeli lékaři po absolvování studií, takže i tady máme domluvené mladé lékařky, které by se chtěly vrátit do Sokolova a chtěly by si tady v budoucnu otevřít praxi," řekl starosta.

Město má pro nové lékaře připravené dotační programy. Přispět mohou na vybavení ordinací, zajištění lékařské i zubní pohotovosti či na atestaci začínajících lékařů. Nabídnout může také nájemní byty nebo pozemky. Peníze na vybavení ordinací či náborové příspěvky mohou lékaři získat také od kraje.

V objektu, který město koupilo loni od státu, je nejprve potřeba opravit rozvody, výtah či venkovní schodiště. Počítá se také s úpravami okolí, včetně vybudování nového parkoviště. S rekonstrukcí by chtěla radnice začít v příštím roce. Na zahájení prací má připravených 31 milionů korun. Po úpravách bude budova bezbariérová, s novým výtahem či vstupem.